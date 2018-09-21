Başkan Aydın, pazarcı esnafıyla biraraya geldi

SİVAS Belediye Başkanı Sami Aydın geçtiğimiz yıl yenilenerek üstü kapatılan Cuma Pazarı'nda pazarcı esnafıyla bir araya geldi.Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Cuma Pazarında esnafların daveti üzerine sabah kahvaltısında esnafla bir araya geldi. Başkan Aydın, tek tek pazarcılarla tokalaşarak sohbet etme imkanı buldu. Açık havada düzenlenen kahvaltı programına Başkan Aydın'ın yanı sıra, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Tarık Eminoğlu, Pazarcılar Odası Başkanı Adem Argın, mahalle muhtarları ve çok sayıda pazarcı esnafı katıldı.Davetlerine icabet eden Başkan Aydın'a teşekkür eden Pazarcılar Odası Başkanı Adem Argın, "Başkanımızın gerçekleştirdiği hizmetlerden çok memnunuz, minnettarız. Bu hizmetlerden bir tanesi de Cuma Pazarımız. hem bizler için, hem vatandaş için çok güzel, muhteşem bir proje oldu. Belediye Başkanımız sadece bizler için değil, Sivas için çok güzel hizmetler gerçekleştirdi. Bizler seçim döneminde Belediye Başkanımızın tekrar aday olması diliyoruz" dedi.Geçen yıl açılışı yapılan kapalı pazar yerinin çok güzel bir hizmet olduğunu hatırlatan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Eminoğlu ise, "Pazarcı esnaflarımız için büyük bir hizmet. Esnafımızı yağmurdan, güneşten, soğuktan koruyor. İnsanlarımız gelip burada konforlu bir şekilde alışveriş yapabiliyor. Bu hizmetlerin devamının gelmesi için Sami Başkanımızın tekrar aday olması gerekiyor" ifadesini kullandı.Halkın mutluluğu ve esnafların memnuniyeti adına birçok projeyi gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Sami Aydın da, "Eskiden pazarcılarla alakalı maalesef yerel yönetimlerin yapmış olduğu bir yatırım söz konusu değildi. Caddeler üzerine pazarı kurardınız. Ne tuvaleti vardı, ne lavabosu vardı. Sabit bir yer dahi yoktu. Biz bunun hem pazarcılar, hem de bölge halkı için ciddi sıkıntı olduğunu biliyorduk. Pazarın kurulduğu gün orası trafiğe kapanır, insanların hastası varsa ambulans giremez, yangın olsa itfaiye gelemezdi. Bu durum hem vatandaşa, hem de size eziyetti. Bunların hepsini düzenledik" diye konuştu.Kapalı pazar yerleri ile tüm bu sorunlara çözüm ürettiklerini ifade eden Başkan Aydın, "İşte modern pazar yerimiz. Sadece pazar değil burası, aynı zamanda bölge otoparkı. Aynı zamanda kurban kesim alanı. Aynı zamanda bölgenin, mahallenin toplanma, büyük programların yapıldığı, eğlencelerin yapıldığı çok fonksiyonlu bir alan. Sadece haftanın bir günü pazar kuruluyor ama diğer altı günü bölgeye mahalleye farklı hizmetler sunuyor. Aynısını Cumartesi Pazarı'na yapıyoruz. Sizlere bu kaliteli projeleri yaptığımız zaman sizlerin de bunun karşılığı verdiğinizi görüyorum. Bundan dolayı da teşekkür ediyorum." diye konuştu. Programda duygu ve düşüncelerini belirten pazar esnafları da, ticaret için farklı şehirlere gittiklerini ancak Sivas'taki hizmetlerin bir çok ilde olmadığını belirterek Başkan Aydın'a teşekkür etti.

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