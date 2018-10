Başkan Aydın öğrencilere Sivas'ı anlattı

SİVAS, () - SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ni kazanarak Sivas’a gelen öğrenciler için tanıtım programı düzenlendi. Her yıl yeni başlayan öğrencilere yönelik düzenlenen programda, Belediye Başkanı Sami Aydın genç mühendis adaylarına Sivas’ı anlattı.

Üniversite Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda Başkan Sami Aydın, slayt eşliğinde şehirden bahsederek, tecrübelerini paylaştı.

Üniversite döneminin insanı olgunlaştıran bir evre olduğunu dile getiren Başkan Aydın, "Birbirinden değerli hocalarımız kendi dallarında sizlere gereken bilgileri, eğitimleri verecektir. Bundan şüphe duymuyoruz, ancak şehrin de size bir şeyler vermesi lazım. Bu şehirde edineceğiniz tecrübeler, birikimler, güzel anılar olduğunu düşünüyorum" dedi.

Sivas'ın Anadolu'nun en köklü illerinden biri olduğunu belirten Başkan Aydın, "Selçuklu dönemine ait çok önemli izleri bu şehirde bulabilirsiniz. Keza Osmanlı döneminde önemli merkez, cumhuriyetimizin de temellerinin atıldığı bir şehir. Üç medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehirdir Sivas. İnanıyorum ki buraya gelirken şehirle ilgili hepinizde bir kanaat vardır ama gördükten, tanıdıktan sonra pozitif yönlü çok farklı şeylerle karşılaşacaksınız. En önemlisi Sivas huzurlu, güvenilir bir şehirdir. Öyle ki, kızlarımız gece geç saatlerde dahi Sivas’ın caddelerinde, sokaklarında huzur içerisinde, güven içerisinde, kendilerini bir risk altında hissetmeden gezecek, eğlenecektir. Bu bakımdan Türkiye’nin en güvenilir illerinden birisi desek abartmış olmayız" ifadesini kullandı.

Sivas halkının misafirperverliğine atıfta bulunan Başkan Aydın, "Sivas halkının sıcaklığını burada hissedeceksiniz. Burada gezebileceğiniz, eğlenebileceğiniz, dinlenebileceğiniz alternatiflerin az olmadığı, hatta birçok ile göre fazla olduğunu göreceksiniz. Özellikle yeşil alanlarımız, bölge parklarımız, mesire alanlarımız, her biri birbirinden güzel. Çok fazla ilde bulamayacağınız dinlenme alanlarını, Sivas’ta bulacağınız kanaatindeyim" diye konuştu.

Üniversiteye yapılan toplu taşıma merkezi ile öğrencilerin şehrin her yerinden tek biletle kampüse ulaşabildiğini hatırlatan Başkan Aydın, alternatif ulaşım güzergahları ve Kızılırmak üzerine yapılan yeni köprülerle ulaşım sorununun ortadan kalktığına işaret etti.

Öğrenciler için düzenlenecek gezi ve tanıtım turlarına her türlü desteği vereceklerini dile getiren Başkan Aydın sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belediyemizin gençlerimize yönelik birçok faaliyeti var. Kültür merkezlerimiz sayesinde bir taraftan eğitiminize devam edip, diğer taraftan da yeni beceriler kazanabilirsiniz. İnşallah Sivas’ta eğitim hayatınızı tamamladığınızda, ülkemize hatta insanlığa hizmet edecek her yönden donanımlı bir birey olarak sizleri göndermek isteriz."

Üniversite yönetiminin plaket takdim ettiği Başkan Aydın’ın program sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

FOTOĞRAFLI