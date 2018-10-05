Başkan Aydın, küçük çocuğun mektuplu davetini geri çevirmedi

SİVAS, () - SİVAS Belediye Başkanı Sami Aydın kendisine mektup yazarak eve davet eden küçük Abdurrahman Yıldız'ın(7) isteğini geri çevirmedi.

Kardeşler Mahallesinde oturan 8 çocuklu Yıldız ailesinin en küçüklerinden Abdurrahman Yıldız Belediye Başkanı Sami Aydın'a mektup yolladı. Mektubunda, "Sayın Sami amca, sizi bizim eve davet ediyorum. Gelirseniz çok mutlu olurum. Çünkü ben sizi çok seviyorum. Bir yıldır sizi bekliyorum, lütfen gelin" ifadelerini kullandı. Küçük Abdurrahman'ın posta yolu ile belediyeye gelen mektubunu Başkan Sami Aydın karşılıksız bırakmadı. Başkan Aydın, eşi Yurdagül Aydın ile birlikte Kardeşler Mahallesinde ikamet eden Yıldız ailesini ziyaret etti. 8 kardeşin 7'incisi olan Abdurrahman ile buluşan Başkan Aydın, burada küçük çocuk ile bir süre sohbet etti. Başkan Aydın, ziyarette küçük Abdurrahman ve kardeşlerine çeşitli hediyeler verdi.

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