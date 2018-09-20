Başkan Aydın, devam eden bulvar ve köprü çalışmalarını tanıttı

SİVAS Belediye Başkanı Sami Aydın basın mensuplarıyla birlikte yapımı devam eden Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ve Karşıyaka Köprüsü'nde incelemelerde bulundu.Sivas Belediyesi'nin kentteki trafiği rahatlatacak projeler arasında yer alan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ve Karşıyaka Köprüsü'nde çalışmalar devam ediyor. Belediye Başkanı Sami Aydın, kentte görev yapan basın mensuplarıyla birlikte çalışmaları yerinde inceledi. İlk olarak Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nı gezen Başkan Aydın, burada proje hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Kızılırmak üzerinde bulunan köprüde son aşamaya gelindiğini söyleyen Aydın, "Bu projeyle beraber üniversite ile Sivas arası yarı yarıya kısalmış oluyor. Üniversite hastanesinin acil kavşağından, Yenişehir kavşağına uzanan bir hat bu proje. Projenin toplam uzunluğu 3 kilometre, genişiliği 70 metre Sivas'ta en geniş bulvar olacak. Proje kapsamında Kızılırmak üzerine üç gidiş, üç geliş şeklinde iki tane köprü inşa ettik. Devamında çevre yoluyla kesişen bölümde de köprülü kavşak inşaatı devam ediyor. Projenin toplam bedeli 70 milyon civarı oluyor. Şuan en zor ve en önemli kısmı bu mevcut köprü ve köprülü kavşak dolayısıyla buradaki işler yaklaşık 1 ay içerisinde köprü kısmındaki işler hemen hemen tamamlanmış olacak. Yol kısmında alt yapı çalışmaları tamamlandı. Köprü kotuna göre dolgu ve asfalt kısmına geçeceğiz. İnşallah köprülü kavşakta bu yıl içerisinde tamamlanacak. Bu projeyi de 2018 yılı içerisinde şehrimizin kullanımına sunacağız" dedi.

'SİVAS'IN ÖRNEK BİR BULVARI ORTAYA ÇIKMIŞ OLACAK'

Bulvarın ayrıca Bağdat Caddesi'ndeki yoğun trafiği de rahatlatacağını belirten Başkan Aydın, "Bağdat Caddesi'nde ve özellikle Emniyet Müdürlüğümüz önünde trafik açısından yığılmalar oluyor. Bu proje devreye girdiğinde hem o bölgeyi rahatlatacak hem mevcut Kayseri yolu güzergahını rahatlatacak. Üniversitemiz her sene büyüyor, öğrenci sayımız artıyor. Bu projeyi biraz geciktirmiş olsaydık diğer noktalarda yoğun bir trafik sıkıntısı olacaktı. Üniversiteyi şehre bağlayan çok sayıda proje yaptık. Bağdat Caddesi ve Erhan Üstündağ Caddesi bunlardan birisi üniversite ile şehri bütünleştirdik. Bütünleştirmeyi, yakınlaştırmayı hedef aldık. Gerçekten şuanda ülkemizdeki şartları dikkate aldığımız zaman bundan minimum etkilenmek kaydıyla projelerimizi tamamlıyoruz. Bizim için büyük projelerden bir tanesi bu proje inşallah tamamlandığında Sivas'ın örnek bir bulvarı ortaya çıkmış olacak. Öğrencilerimiz bisikletle de bu yoldan şehre gidip gelebilecekler." diye konuştu.

Başkan Aydın daha sonra yapımı devam eden Karşıyaka Köprüsü'nde de incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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