Başkan Aydın'a "Yılın en iyi ulaşım projeleri" ödülü

SİVAS Belediye Başkanı Sami Aydın'ın, Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi tarafından düzenlenen 'Yılın Yerel Yöneticileri Ödül Töreni'nde ulaşım alanındaki projeleri ödüle layık görüldü.Ankara'nın Beypazarı ilçesinde gerçekleştirilen ödül töreninde ülkedeki birçok yerel yönetimin birbirinden büyük proje ve yatırımları yarıştı. Vatandaşlar tarafından yapılan oylamalar sonucu farklı kategorilerde ödül alacak belediye başkanları belirlendi. Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın da, gecede ulaşım alanındaki yaptığı birbirinden önemli proje ve hizmetlerle ödüle layık görüldü. Şehir içindeki araç trafiğini rahatlatmak adına hayata geçirilen tünel, köprü, kavşak, altgeçit ve yeni bulvarlarla sadece Sivas'ta değil, tüm Türkiye'de büyük beğeni kazanan Başkan Aydın'ın bu hizmetleri ülkemizin en prestijli dergilerinden biri olan Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi tarafından ödüllendirildi. Törene, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karaman ile birlikte katılan Başkan Aydın, "Yılın En İyi Ulaşım Projeleri" ödülünü Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Oğuz'dan aldı.

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