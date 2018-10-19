Başkan Atilla: Yaktıklarınız ve yıktıklarınız milletin malı

CEYLANPINAR'da belediyenin, ilçenin ortasından geçen refüjde diktiği palmiyeler kimliği belirsiz kişi ve kişilerce tahrip edildi.Geçtiğimiz gün orta refüj içerisinde bulunan palmiye ağaçları kimliği belirsiz kişi ve kişilerce yakılarak tahrip edildi. Bazı palmiyeler kırılırken bazıları ise yakıldı. Gece bilinmeyen bir saatte alana gelen kişi yada kişiler orta refüjdeki palmiyelere zarar verildi.Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, alanları tahrip eden kişilerin tüm yaptıklarına rağmen asla hizmet etmekten geri durmayacaklarını ifade etti. Atilla, "Orta refüje ayrı bir renk ve hava katan palmiyeler kimliği belirsiz kişi ve kişilerce yakıldı. Bu palmiyeleri yakanlara insan diyebilir misiniz? Bunu yapmalarındaki amaç, palmiyeleri tahrip ettikten sonra halka; her taraf kırık ve dökük, belediye görevini yapmıyor imajı yaratmaktır. Kendini bilmez kişiler tarafından bunlar yapılıyor. Bu alanların tahrip edilmesi çocukların işi değil, yetişkinlerin işidir. İşte o yetişkinler tarafından bu alanlar tahrip ediliyor. Bunlara da mahalledekilerin bir kısmı göz yumuyor, ona da üzülüyorum. Bu alanlarda ne ben ne de ailem gelip oturuyor. Mahalle sakinleri oturuyor. Mahalle sakinlerinin de buna önlem almaları gerekiyor. Mahallelinin alanlarının tahrip edilmesine müsaade etmemesi gerekir. Bunları yapmalarında ki asıl amaç benim adıma leke getirmek. Ama ne yaparlarsa yapsınlar halka hizmet etmekten geri durmayacağız" diye konuştu.

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