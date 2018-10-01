Başkan Atilla, husumetli aileleri barıştırdı

CEYLANPINAR Belediye Başkanı Menderes Atilla'nın girişimleriyle Viranşehir ilçesinde 1 yıl önce 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın ardından aralarında husumet başlayan aileler, barıştırıldı.Arazi anlaşmazlığı nedeniyle geçen yıl Karatepe Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Kete ve Asyan aileleri arasında husumet başladı. Husumetin sona erdirilmesi için Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Şanlıurfa Toplumsal Barışı Sağlama Derneği Başkanı Feridun Öncel, Viranşehir Kanaat Önderleri Münir Öztürk ve Ragıp Yazmacı girişim başlattı.Girişimin olumlu sonuçlanmasının ardından düzenlenen barış yemeğinde her iki ailenin mensupları birbirlerine bir raya geldi ve birbirine sarıldı. Düzenlenen barış yemeğine Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Şanlıurfa Ak Parti Eski Milletvekili Seydi Eypoğlu, Ak Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Ceylanpınar Ak Parti İlçe Başkanı Halid Şimşek, Viranşehir Ak Parti İlçe Başkanı Ali Tiken, Şanlıurfa Toplumsal Barışı Sağlama Derneği Başkanı Feridun Öncel, Viranşehir Kanaat Önderleri Münir Öztürk ve Ragıp Yazmacı ile aşiret mensupları katıldı.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve tekbirler eşliğinde her iki ailenin mensupları barıştı.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, kanın kan ile temizlenmeyeceğini ve bu tür olaylara sağduyu ile yaklaşılması gerektiğine dikkat çekerek, şöyle dedi:

"Bugün Kete ve Asyan ailelerinin barış yemeğinde bir araya geldik. İnşallah bölgemizde bir daha bu tür olaylar yaşanmasın diyorum. Bakın toplumsal olarak dikkat ettiğimizde hangi olay olursa olsun, kaç kişi hayatını kaybederse etsin, sonu hep barışla sonuçlanıyor. Kan asla kanla temizlenmiyor. Madem kan kanla temizlenmiyorsa ve sonucu barışla sonuçlanıyorsa o zaman toplumsal olarak, toplumun fertleri olarak çok dikkatli olmamız gerekir. Bu tür olaylara sağduyulu yaklaşmamız gerekiyor, birbirimizi tembih etmemiz gerekir. En küçüğümüzden en büyüğümüze kadar uyarıda bulunup bu tür olaylara mahal vermememiz gerekir. Tekrar bu barışta emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

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