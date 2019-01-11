Başkan Atila, Millet Bahçesi için Hacılarkırı'nı adres gösterdi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, İzmir'deki Ege Üniversitesi Kampüsü'nün 290 bin metrekarelik alanının Millet Bahçesi yapılacağını açıklamasının yankıları sürerken, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila'dan, farklı bir öneri geldi. Atila, Millet Bahçesi için, ilçede bulunan Hacılarkırı semtini adres gösterdi.

İzmir'de yayın yapan bir televizyon programına konuk olan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ege Üniversitesi kampüsünün 290 bin metrekarelik alanının Millet Bahçesi yapılacağına dair açıklamasının ardından, ilk kez konuştu. Vatandaşların, üniversitedeki öğretim üyelerinin ve gençlerin tedirgin olduğunu ileri süren Atila, "Bu konuda her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Bu işin takipçisiyiz. Hep birlikte kentimize sahip çıkacağız. Ege Üniversitesi 64 yıllık kurumdur, Bornova'nın göz bebeğidir. Ege Üniversitesi Bornova Belediyesi'nin en büyük paydaşlarından biridir. Halk sağlığı, spor ve birçok konuda işbirliği yaptık. Son dönemde üniversite ile aramızda böyle bir mesafe oldu. Bu da bizim için çok üzücü bir durum. Kentin seçilmiş başkanlarının bir görüşü alınmadan böyle bir proje oluşturmak bence sakıncalı bir durumdur. Doğru değildir. Vatandaşlarımızın gerçekten çok büyük kaygıları var" dedi.

'BORNOVA'DA MİLLET BAHÇESİ YAPILACAKSA BUNDAN MUTLULUK DUYARIZ'

Üniversitenin Kemalpaşa'ya veya Aliağa'ya taşınacağı yönünde iddiaların olduğunu, yine üniversite hastanesinin de Bayraklı'ya taşınacağı gibi konuların tartışıldığını söyleyen Olgun Atila, "Dolayısıyla 290 dönümlük, Ege Üniversitesi lojmanlarının da içinde bulunduğu, 40-50 yıllık ağaçlarının yer aldığı, zaten vatandaşların yürüyüş yaptığı bir alanda Millet Bahçesi diye bir şey olmaz. Üniversite Bornova'nındır, İzmir'indir. Ege Üniversitesi, Bornova'nın sigortasıdır. Biz üniversitemizin başarılarıyla övünmek istiyoruz. Dolayısıyla zaten ağaçlı bir alanda Millet Bahçesi yapmanın doğru olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

Millet Bahçesi için boş alanların kullanılmasının uygun olacağını belirten Atila, adres de gösterdi. Başkan Atila şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı'nın bu konuda doğru bilgilendirildiğini düşünmüyorum, yanıltıldığını düşünüyorum. Çünkü kendisi de belediye başkanlığından gelme, kendisi de belediyenin sorunlarını bilerek ülkenin gündemine taşımış bir siyasetçi, dolayısıyla ortak aklın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bornova'da Millet Bahçesi yapılacaksa bundan mutluluk duyarız. Tıpkı Aşık Veysel Rekreasyon Alanı veya Kadifekale gibi bir alanın ranta açılmadan ağaçlandırılması gibi. Bornova'da şimdiye kadar hiçbir yeşil alan imara açılmadı. Hacılarkırı'nın olduğu alan Topçu Tugayı'nın olduğu alan gibi alanları vatandaşın kullanımına açmak, burayı millet bahçesine dönüştürmek ya da var olan bir çorak alanı millet bahçesi yapmanın doğru olduğunu düşünüyorum."

'ÇALIŞANLARIMIZIN MAAŞINI BİR GÜN BİLE GECİKTİRMEDİK'

Bornova Belediyesi'nde çalışan personelin, 2018 yılında aldığı en düşük maaşın 2 bin 400 lira olduğunu, şu an ise en düşük ücretin 2 bin 790 liraya çıkarıldığını belirten Olgun Atila, "Bunda mesailerimiz dahil değil. Bu rakam personelimizin yüzde 2 kısmı için geçerli. Diğer kısmın ücretleri daha da yukarıda. Pek çok arkadaşımızın mesai aldığını düşündüğümüzde bu çok daha iyileşiyor. Bu aslında yoksulluk sınırının altında bir rakam, arzu edilen bir rakam değil. Buna azami özen gösteriyoruz. Farklı çalışmalar da yürütüyoruz, çocuklarımızın burs alabilmesi gibi. Belediyeler burs veremiyor ama farklı projeler üzerinde çalışıyoruz. Bugüne kadar hiçbir çalışanımızın maaşını bir gün bile geciktirmedik. Pek çok kurum bu konuda sıkıntılar çekiyor. Gerekli bakanlığa da asgari ücret artı yüzde 4 konusunda yazımızı yazdık cevap bekliyoruz. O zaman mesai ücretleri hariç 3 bin liraya çıkacak" dedi.

'ADAYLIĞI AÇIKLANINCA ARADIM TEBRİK ETTİM'

Yerel seçimlere ve aday adaylığına ilişkin de açıklama yapan Atila, "CHP'ye yakışır bir süreç geçiyor. Yeni projelerin ortaya çıkması adına önemli bir süreç. Sırası geldikçe adaylarımız açıklanıyor, en doğru zamanda en güçlü adaylarımızla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu bir bayrak yarışıdır. Biz olalım olmayalım Bornova'da en iyi hizmetin verileceğine inanıyorum" dedi. Bornova'da AK Parti'nin belediye başkan adayı olan Reşat Gençtürk'e dair de konuşan Atila, "Bornova'mızın tanıdığı sevdiği iyi bir esnaf arkadaşımız. Başarılar diliyorum. Eğer aday gösterilirsek çok güzel centilmence bir yarış geçeceğini düşünüyorum. Zaten adaylığı açıklanınca hemen aradım tebrik ettim. Hepimize yakışır şekilde süreci tamamlayacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday gösterildiği takdirde, 2014 seçimlerinde aldığı oyun üzerinde bir oy almak istediğini de belirten Atila, ilçedeki herkesin oyuna talip olduğunu söyledi.

İZMİR, ()

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