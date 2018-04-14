Başkan Atila İzyuva'da incelemelerde bulundu

BORNOVA Belediye Başkanı Olgun Atila, Erzene Mahallesi'ne bağlı İzyuva-Saraykent'i ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, düzenli olarak gerçekleştirdiği saha çalışmaları kapsamında, Erzene Mahallesi'ne bağlı İzyuva-Saraykent'e giderek incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla da görüşerek sıkıntılarını ve beklentilerini dinleyen Başkan Atila, Bornova Belediyesi'nin bölgeye yaptığı ve yapacağı çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Mahalle gezileri ile vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirten Başkan Olgun Atila, "Saha çalışmaları ile ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyip ihtiyaçları var mı öğreniyoruz. Aynı zamanda belediyemizin yaptığı çalışmaları da denetliyoruz. İlçemizin hangi mahallesinde neye ihtiyaç duyuluyor. Vatandaşlarımızın bizden beklentileri neler. Bunları tespit edip, hizmet planlamasını ona göre yapıyoruz" dedi.

İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI