Başkan Atila, imamlar ve müftülük temsilcileriyle buluştu

BORNOVA Belediye Başkanı Olgun Atila ilçede görev yapan cami imamları ve müftülük temsilcileri ile bir araya geldi.

Bornova Belediyesi, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeni ile ilçede görev yapan din adamlarının düzenlediği kahvaltıda biraraya getirdi. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ve ilçe Müftüsü Mesut Harmancı'nın da katıldığı buluşma Sırrı Aydoğan Kültür Merkezi'nde yapıldı. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, ortak akıl ilkesi ile çalışmalarını yürüttüklerini belirterek, farklı meslek gurupları ile sık sık biraraya geldiklerini görüş ve önerileri dinlediklerini söyledi.

1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda biraraya gelmenin önemli olduğunu vurgulayan Başkan Atila, Bornova Belediyesi olarak hayata geçirdikleri sosyal projeleri de anlattı. Başkan Atila, "Bizim çok önem verdiğimiz bir Dost Market projemiz de var. Burada gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı dünya görüşü ne olursa olsun, din, dil, ırk ve düşünc ayrımı yapmadan ve onları rencide etmeden belirleyerek yardım ediyoruz. Türk Kızılayı ve bağışçılardan aldığımız destek ile hayata geçirdiğimiz bu projede ihtiyaçlı olan vatandaşlarımıza kartlar dağıtarak marketimizden ücretsiz şekilde alışveriş yapmasını sağlıyoruz" dedi.

Cami görevlilerine giderek yardım isteyen vatandaşlarında olabileceğini söyleyen Atila, "Yardım için camilerimize gelen vatandaşlarımız var. Bu kişileri bizlere yönlendirirseniz hep birlikte var olan problemlerimizin azalmasında fayda sağlamış oluruz. Ben iyilikler ve güzelliklerle hepimizin manevi yönünün güçleneceğine inanıyorum. Sizlerle işbirliğimizin olması gerekiyor. Sizlerin sözü bizden daha geçerli. Sizler anlattıkça hep birlikte var olan problemleri en aza indireceğiz" diye konuştu.

FARKLILIKLARIMIZ ZENGİNLİĞİMİZ

Toplumda herkesin farklı renklere ve duruşa sahip olduğunu da belirten Başkan Olgun Atila, "Bu farklılıklar bizim zenginliğmizdir. Dolayısıyla siz bizim baştacımızsınız. Sizlerin hemşerilerimizle bugüne kadar sağladığınız katkılardan dolayı teşekkür ederim .Ayrıca bundan sonra da yine sizlerin katkıları,tavsiyeleri ve dualarıyla da inşallah hep birlikte toplumumuzu doğru hedefe yönelteceğiz. Daha çok üreterek ekonomi yönünde daha çok başarılar ortaya koyarak, daha yaşanabilir bir kent ve bir ülkede hepimizin birbirine ihtiyacı var. Dediğim gibi farklı olsak da farklı düşünsekte bu bayrak altında hep birlikte daha güzel günlere kavuşacağız" dedi.

Bornova İlçe Müftüsü Mesut Harmancı ise Bornova Belediyesi'nin kendilerine destek olduğunu ifade ederek, "Camilerimizin temizliği ve çevre düzenlemesi gibi İhtiyaç duyduğumuz konularda bize verilen desteklerden çok memnunuz. 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası 'nda sayın Başkanımızın bizi böyle bir etkinlikte biraraya getirmezi çok sevindirici. Teşekkür ederiz" dedi.

İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI