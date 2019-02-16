Başkan Arslan, umreye giden vatandaşları dualarla uğurladı

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçe Belediye Başkanı AK Partili Sadettin Arslan, umre vazifesini yerine getirmek üzere kutsal topraklara giden vatandaşları dualarla uğurladı.

Bayramiç Belediye Başkanı Sadettin Arslan, Çarşı Cami önünde umreye giden vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Arslan, umre vazifesini yerine getirmek üzere kutsal topraklara giden vatandaşlarla sohbet etti. Ardından dualarla uğurladı. Arslan, "Kutsal yolculuğunu yapmak üzere toplanan vatandaşlarımızı uğurlamaya geldik. Allah bu görevi herkese nasip etsin, çok güzel bir duygu. Hayırlısıyla gidip gelmenizi temenni ediyorum. Tüm vatandaşlara hayırlı yolculuklar diliyor, sevgi ve saygılar sunuyorum" dedi.

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), ()

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