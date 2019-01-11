Başkan Arslan, ev ziyaretlerinde vatandaşları dinliyor

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesi Belediye Başkanı AK Partili Sadettin Arslan, gerçekleştirdiği ev ziyaretleriyle, vatandaşların sorunlarını dinliyor.

Bayramiç Belediye Başkanı AK Partili Sadettin Arslan, her gün gerçekleştirdiği ev ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya geliyor. Vatandaş odaklı hizmet için kolları sıvayan, mahalle mahalle, sokak sokak gezen Başkan Arslan, ev ziyaretlerinde vatandaşların sıkıntı ve sorunlarını dinliyor.

Ziyaretlerde, vaat ettikleri projeleri bir bir hayata geçirdiklerinin anlatan Başkan Arslan, "Yönetimdeki temel ilkemiz herkesin görüşüne yer vermek. Proje ve hizmet üreterek Bayramiç'i daha da büyütmek. Biz her daim halkımızın içinde olmak durumundayız. Sağ olsunlar halkımız bizleri evlerine davet ederek, en iyi şekilde ağırlıyor. Bizlerde onların dilek ve taleplerini yerine getiriyoruz. Vatandaşımın bir sıkıntısı varken benim rahat etmem mümkün değil. Bayramiç halkının gece gündüz hizmetindeyiz. Çok çalışarak, çok üreterek hizmete sonuna kadar devam edeceğiz. 2023 hedeflerimiz artık uzak değil. El ele, gönül gönüle bu hedeflere doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Tek arzumuz var. O da Bayramiçlilerin daha konforlu, daha huzurlu ve daha sağlıklı bir yaşam sürmesi" dedi.

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), ()

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