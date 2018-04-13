Başkan Altay:"Cuma buluşmaları hizmet standartlarımızı yükseltiyor"

KONYA, () - SELÇUKLU Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma buluşmaları kapsamında Hüsamettin Çelebi Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Cuma Namazını Akabe Camii’nde kılan Başkan Altay namaz sonrasında esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Hizmet kalitesine katkı sağlayan ve vatandaşların Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a istek ve önerilerini birinci ağızdan ilettikleri Cuma buluşmalarının bu haftaki adresi Hüsamettin Çelebi Mahallesi oldu. Cuma Namazı öncesinde Tüybek Çarşısında esnaf ziyaretinde bulunan Başkan Altay, Akabe Camii’nde kılınan namazın ardından esnaf ve vatandaşlarla görüştü. Başkan Altay’a, Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer,Hüsamettin Çelebi Mahalle Muhtarı Hacı Duran, Ak Parti Selçuklu İlçe Teşkilat üyeleri, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri eşlik etti.

CUMA BULUŞMALARI HİZMET STANDARTLARIMIZI YÜKSELTİYOR

Selçuklu’ da belediyecilik hizmetlerinin ilçe halkının ihtiyaçları doğrultusunda, ilçe merkezinden en uzak mahallelere kadar taleplerin yerinde tespit edildiğini ve hayata geçirildiğini söyleyen Başkan Altay şöyle konuştu: "Hemşerilerimizin sosyal hayat, eğitim, kültür ve spor alanlarıyla daha modern ve mutlu bir Selçukluda yaşamalarını sağlamak için mevcut projelerimizin üzerine her gün yenilerini ekleyerek ilçemize ve şehrimize katkı sağlamak için gayret gösteriyoruz. Gelenekselleşen Cuma Buluşmaları ile gücümüzü aldığımız hemşerilerimizle bir araya gelmek yeni hizmet planlarımızın oluşmasına, verimli ve kaliteli projelerimizin günışığına çıkmasına vesile olmaktadır. Yine bu buluşmalar ile hizmet standardımız hızla yükselmektedir"

MİLLET OLARAK DAHA GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDAYIZ

Cuma buluşmasında miraç kandili nedeniyle önemli mesajlar veren Başkan Altay, bu günlerin başta ülkemiz olmak üzere İslam Alemi ve tüm dünya insanlığı için hayırlar getirmesini temenni etti. Komşu ülkelerde meydana gelen gelişmelerin Türkiye’yi yakından ilgilendirdiğini ifaden eden Başkan Altay, şunları söyledi; “Ülkemizin güvenliği ve geleceği için sınır komşumuz olan ülkelerdeki her gelişme bizleri yakından ilgilendirmektedir. Devlet olarak millet olarak daha güçlü olmak zorundayız. Bu sebeple başta Afrin olmak üzere birçok bölgede operasyonlara katılan Mehmetçiğimize bu kutlu görevlerinde başarılar diliyorum. Şehitlik mertebesine ulaşan güvenlik güçlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum.” dedi.

Miraç Kandili'ne de değinen Başkan Altay, “Miracın muhatabı olarak, sorumluluklarımızı her zaman hatırlamalı ve miracı ruhumuzla, kalbimizle, bedenimizle yaşamalıyız. Miracın anlam ve taşıdığı evrensel mesajlar üzerinde yeniden düşünerek kutlu yolculuğun manevi dünyayı aydınlatmasını sağlamalıyız” Diye konuştu.

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