Başkan Altay, spor basını ile buluştu

KONYA,() - KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye Spor Yazarları Derneği Konya Şubesi üyeleri ile Konya’da faaliyet gösteren televizyon ve gazetelerin spor müdürleriyle bir araya geldi. Başkan Altay, Konya’da çocuk ve gençlerin spora olan ilgisini artırmak için spora ve tesisleşmeye yönelik önemli yatırımlara imza attıklarını belirtti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Konya Şubesi üyeleri ile Konya’da faaliyet gösteren televizyon ve gazetelerin spor müdürlerinin yanı sıra yazarlarla buluştu. Başkan Altay, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yüzbaşıgil ile İl Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Selim Özkan’ın da hazır bulunduğu programda konuşmasına hafta sonunda Konyaspor’un Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanından 3 puanla dönmesi dolayısıyla kulübü, oyuncu ve teknik kadroyu tebrik ederek başladı.



HEM TESİSLEŞME HEM DE GENÇLERİMİZ İÇİN ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ



Altay, belediyeler olarak Konya’da spor altyapısının güçlendirilmesi ve özellikle gençlerin spor yapmasının teşvik edilmesi için önemli faaliyetler yürüttüklerini belirterek, “Bundan sonra da Konya Büyükşehir Belediyesi olarak hem tesislerin sayısının artırılması hem de spor yapan gençlerimizin sayısının arttırılması için bir çalışma yürüteceğiz. Futbolun profesyonellik kısmının kendi dünyası var ve o mecra da yürüyor zaten. Tesislerin artırılması ve amatör branşlarda da sporcu sayısının artırılması gerektiğine inanan birisiyim. Önümüzdeki dönemde de ilçe belediyelerimizle birlikte hem spor okullarının sayısının arttırılması hem amatör spor kulüplerine destek verilmesi konusunda bir çalışma yürüteceğiz” dedi.

SPORCU SEÇME MERKEZİ İLE ÇOCUKLARIMIZI BRANŞLARA YÖNLENDİRECEĞİZ



Günümüz problemlerinden en önemlilerinden birisinin de çocukların kapalı alanlarda internetin başından ayrılamıyor olması olduğuna vurgu yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gençlere yeni bir soluk oluşturmak için sporcu seçme merkezi projelerinin olduğunu aktardı. Başkan Altay, sözlerini şöyle sürdürdü: “İlköğretim çağındaki çocuklarımızın hangi branşa yatkın olduklarının tespiti ve o branşlarda daha aktif bir şekilde spor yapmalarını sağlamak için de bir çalışma içerisindeyiz. Yeni Büyükşehir Yasası ile birlikte sadece merkezde değil, 31 ilçede de bu faaliyetleri yürütmemiz lazım. Önceliğimiz çocuklarımız ve gençlerimiz. İnşallah önümüzdeki 5 yılda da bu konuda ciddi çalışmaları birlikte yapacağız. Bu konuda sizlerin fikir ve görüşleri bizler için çok kıymetli.”



KONYA’NIN BİR BASKETBOL TAKIMINA İHTİYACI VAR



Başkan Altay, basketbol konusundaki gazetecilerin sorusu üzerine basketbolu seven birisi olduğunu ve maçları takip ettiğini vurgulayarak, “Selçuklu Belediye Basketbol Kulübü, geçtiğimiz yıl başarılı bir sezon geçirdi. Sadece sporda değil her alanda mali problemlerin olduğu bir dönemdeyiz. Konya’nın bir basketbol takımına ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Şehir de buna sahip çıkar. İnşallah Konya’nın sporu ve basketbolu için iyi bir dönem olur diye düşünüyorum” dedi.

BİSİKLET MASTER PLANINI TAMAMLAYAN İLK ŞEHİR OLMAK İSTİYORUZ



Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bisikletin yaygınlaştırılması için de bugüne kadar önemli çalışmalara imza attıklarını kaydeden Altay şöyle konuştu: “Türkiye’de inşallah ilk kez bisiklet master planını tamamlayan şehir olmak istiyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

KONYA’DA SPOR TESİSİ SORUNUMUZ YOK



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın tesisleşme konusunda son yıllarda önemli mesafe kaydettiğini de belirtti. Başkan Altay, “Stadyum alanında bir yüzme havuzu, iki kapalı salon, bir stadyum ve tenis kortları vardı. Şimdiki stadyum eskisi ile karşılaştırılamayacak düzeyde güzel. 10 bin kişilik bir spor salonumuz, yine Selçuklu’nun 3 bin 600 kişilik bir spor salonu, merkezde 30’a yakın spor salonu yapıldı. Selçuklu’nun bir tenis kortu var. Belediyelerin de yüzme havuzlarını da dahil ederseniz, ki Gençlik ve Spor Müdürlüğü de bir yüzme havuzu yapıyor, merkezde 7 yüzme havuzu olacak. Ancak spora olan ilgi artıyor. Tabii tesislerin arttırılması kadar bunların doğru kullanılması da önemli. Gençlik ve Spor ile belediyeler birlikte hareket etmeli. Sonuçta hepimizin amacı çocuklara gençlere spor yaptırabilmek. Dolayısıyla tesisleri verimli kullanabilirsek Konya’da merkezde özellikle bir tesis sorunu olmadığını düşünüyorum. Yine stadyum alanında bir atletizm pisti, iki çim saha inşaatı devam ediyor. Tenis kortu yapılacak, tam olimpik yüzme havuzu yapımı süreci var. Bir Veledrom yapılacak. 3-5 yıl sonra Konya’nın tesis sorunu kalmaz” diye konuştu. Konya Spor camiasını bir araya getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür eden TSYD Konya Şube Başkanı Murat Dönmez de “Bizler sadece futbolun değil, diğer spor branşlarının da konuşulması gerektiğini düşünüyoruz. Bu bağlamda yaz tatilinde ‘Güle Oynaya Camiye Gel’ projesiyle 45 bin çocuğa bisiklet hediye edilmesi önemli bir adımdır. Bunun devamının geleceğini diliyoruz” dedi. Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir ise, “Bizlerin görevi Konyaspor’a her zaman destek olmaktır. Bu konuda basınımızın hiçbir zaman geri durduğunu görmedim. Sizlerin de desteği ve bizleri bir araya getirdiğiniz için size teşekkür ediyorum” dedi.

FOTOĞRAFLI