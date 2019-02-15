Başkan Altay, Sarayönü ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi

KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sarayönü İlçesinde seçim koordinasyon merkezlerinin açılışlarına katılarak ilçe halkıyla bir araya geldi.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ak Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay, 31 Mart seçimleri öncesi gerçekleştirdiği ilçe ziyaretleri kapsamında Sarayönü’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Ak Parti Konya İl Başkanvekili Hasan Çiftçi ile birlikte ilçe esnafını ziyaret ederek vatandaşlarla görüşen Altay, daha sonra İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi.Sarayönü’nün son 5 yılda Konya’da en çok çehresi değişen ilçelerden biri olduğunu belirten Altay, "Sarayönü ilçemiz inşallah organize sanayi bölgesiyle birlikte istihdamda önemli bir merkez olacak. Bu hizmetleri yaparken hem Büyükşehir Belediyemiz hem de Sarayönü Belediyemiz ortak akılla, istişareyle birlikte hareket ettik. Sadece Sarayönü ilçemizde Büyükşehir Belediyesi olarak 5 yılda 96 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. Hepiniz biliyorsunuz prestij caddeler, şehir konakları, okullar, alt yapı projelerini hep birlikte yürüttük. Bu başarının bir nedeni var. Çünkü Ak Partili bir ilçe belediyesi, Ak Partili bir Büyükşehir Belediyesi birlikte hareket ediyorlar. Sarayönülülerin bunu bozmayacağına eminiz. Sizden en yüksek desteği alarak Sarayönü’nden ayrılmak istiyoruz. Geçmişte yaptığımız yatırımlar, hizmetler gelecekte yapacaklarımızın garantisidir. Nafiz Bey, en koordineli, en uyumlu çalıştığımız belediye başkanlarından birisi. Biliyorsunuz ben Selçuklu Belediye Başkanlığı yaptım 9 sene. Sarayönü bizim komşumuz. Bu yüzden Sarayönü’nden daha fazla destek bekliyoruz” dedi.

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