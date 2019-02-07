Başkan Altay, Karatay Muhtarlarıyla bir araya geldi

KONYA,() - KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Karatay İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen programda Karatay’da görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Göreve geldiği günden beri 2019-2024 stratejisini oluşturmak için muhtarlarla devamlı istişare halinde olduklarını belirten Başkan Altay, Konya’nın geleceğinin çok daha güzel olacağını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay muhtarlarıyla bir araya geldi. Aziziye Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda muhtarlara seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, üç dönem Karatay’a hizmet eden Mehmet Hançerli’ye teşekkür etti. 10 aydır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüttüklerini anımsatan Başkan Altay, ”İnşallah bugüne kadar yaptıklarımız bundan sonra yapacaklarımızın garantisidir. Birlikte yönetmek daha çok istişare etmek ve şehrimiz için ortak akıl oluşturmak için çeşitli programlar yapıyoruz. Hem Cuma Buluşmaları hem muhtar toplantılarıyla sizlerden gelen görüş ve önerilere göre 2019-2024 stratejisini oluşturmak için çalışıyoruz. İnşallah Konya’nın geleceği çok daha güzel olacak. Eğer şehirlerimiz bu günlere geldiyse belediye başkanlarımızın, çalışanlarımızın, muhtarlarımızın, AK Parti Teşkilatlarımızın ve en önemlisi Sayın Cumhurbaşkanımızın hepimize olan desteği, katkısı, motivasyonu sayesindedir” diye konuştu.

Yeni dönemde Karatay'a aday olan Hasan Kılca’nın hem bilgi birikimiyle hem kişiliğiyle Başkan Hançerli’den aldığı bayrağı daha yukarıya taşıyacağına inandığını kaydeden Başkan Altay, “Hasan Bey gece gündüz demeden ilçe teşkilatımızla birlikte gayret edecektir. Buna olan inancımız tam. Karatay muhtarlarımızla aramızda güzel bir uyum var. Bundan sonra da inşallah her şey daha güzel olacak” dedi.

54 il merkezinden büyük olan ve 323 bin nüfusu olan Karatay’a hizmet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını paylaşan Karatay Belediye Başkan Mehmet Hançerli, “Harcamalarımızı kendi öz kaynaklarımızla hallettik. Karatay’da ahenk var. Karatay kurulduğu günden bu tarafa hep öz kaynaklarıyla çalışmış, güzel şeyler yapmış. Bizden bahtiyarı var mı?” dedi.

KARATAYIMIZI 2023 VİZYONUNA TAŞIYACAĞIZ

AK Parti Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca, “Karatay ilçemize çok büyük yatırımlar yapılmış, çok önemli hizmetler edilmiş. Bu hizmetlerin mimarı Karatay Belediye Başkanımız Mehmet Hançerli’ye teşekkür ediyorum. Bu bizim sorumluluğumuzu bir kat daha artırıyor. Bizler de siz değerli muhtarlarımızın desteğiyle çıtayı daha da yükselteceğiz ve Karatayımızı hep birlikte 2023 vizyonuna taşıyacağız” şeklinde konuştu.

Muhtarlarla bu zamana kadar güzel çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç de 31 Mart seçimlerinde muhtarların da desteğiyle yeni bir rekor kırarak Karatay’ı Konya’da ve Türkiye’de birinci yapmak istediklerini söyledi.

Programa; Konya Karatay ve Tüm İlçeleri Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Çetin ve Konya Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Suat Uzun ile Karatay’da görev yapan muhtarlar katıldı.

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