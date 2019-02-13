Başkan Altay, Güneysınır'da vatandaşlarla bir araya geldi

KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Güneysınır ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.Başkan Uğur İbrahim Altay, Ak Parti İl Başkanı Hasan Angı ile birlikte ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Güneysınır Kültür Merkezi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Altay, Güneysınırlıların her seçim döneminde Ak Parti’ye çok yoğun destek verdiğini belirterek, “Hayırlı bir yola çıktık. Biz birer dava insanıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi geleceğe hazırlamak için gece gündüz demeden koşturuyoruz. Şimdi yeni bir dönemin başlangıcındayız. Burada mevcut belediye başkanımız var, belediye başkan adayımız var. Bizden önce görev yapanlar var. Şimdi biz varız. Ama hepimizin ortak anlayışı halka hizmet hakka hizmettir. Bunun için çalışıyoruz bunun için gayret ediyoruz” dedi.GÜNEYSINIR’A 46 MİLYON LİRALIK YATIRIMBelediyeciliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan öğrendiklerini ifade eden Altay, “2014 yılında yeni bir atılım dönemi başladı ve Yeni Büyükşehir Yasası çıktı. O zaman biz meydanlarda yeni Büyükşehir Yasası’nın ne kadar önemli olduğunu, ne yenilikler getirdiğini, özellikle merkezin dışındaki ilçelerimizde ne kadar önemli yatırımların geleceğini anlatıyorduk. Muhalefet de meydanlarda Büyükşehir Yasası’nın uygulanamayacağını, özellikle de Konya’da asla uygulanamayacağını söylüyorlardı. Aradan 5 yıl geçti. Büyükşehir Belediyesi olarak Güneysınırımız’a tam 46 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Bunun içinde prestij caddeler, şu anda içinde bulunduğumuz bina olan Şehir Konağı, kültür merkezi, yeni pazar yeri, alt yapı hizmetleri dahil. Ama yetmez. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Yeni başarı hikayeleri oluşturmak lazım. Bunun için buradayız” diye konuştu.

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