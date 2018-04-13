Başkan Alıcık'a Güney Kore Ataşesi'nden ziyaret

GÜNEY Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Albay Jaesic Park, kendisine eşlik eden Türk gazilerle birlikte Nazilli Belediye Başkanı MHP'li Haluk Alıcık'ı, ziyaret etti.

Nazilli Belediye Başkanı MHP'li Haluk Alıcık, Güney Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Albay Jaesic Park ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Emekli Albay Şükrü Tandoğan ile Nazilli'deki Kore gazilerini ağırladı. Güney Kore Cumhuriyeti Devleti olarak Türkiye'ye büyük bir minnet duyduklarını dile getiren Ataşe Park, "Burada sizlerle birlikte olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. 68 yıl önce hiç bilmediğiniz bir coğrafyaya yardıma geldiniz. Orada kahramanca savaştınız. Annesini ve babasını kaybeden çocuklarla yaşadınız. Kore'de bir Ankara Okulu açtınız. Biz, Kore Devleti olarak sizleri unutmuyoruz ve unutmayacağız. Güney Kore sizin sayenizde gelişti. Tüm Türkiye'ye teşekkür ediyorum" dedi.

Dernek Başkanı Tandoğan ise, Kurtuluş Savaşı'nda Nazilli'nin büyük bir emek ve kahramanlık gösterdiğini hatırlatarak, "Burada sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Nazilli'deki gazilerimize ve belediye başkanımıza gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Türk milletinin her zaman zalimin karşısında ve mazlumun yanında olduğunu belirten Başkan Alıcık, "Gazilerimiz bizim için çok kıymetli. Onlar, ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canlarını ortaya koymuş, yaşayan yol göstericilerdir. Afrin Harekatı'nda cesaret ve duyarlılıklarını bir kez daha göstermişlerdir. Ben ülkemizdeki gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), ()

FOTOĞRAFLI