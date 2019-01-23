Başkan Aktaş’tan Kızılay’a anlamlı destek

Tahsin AYDIN/BURSA,() - BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kızılay Bursa Şubesi tarafından Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına katıldı. Burada kan bağışında bulunan Başkan Aktaş, vatandaşlara da kan vermeleri konusunda çağrıda bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kızılay Bursa Şubesi tarafından gerçekleştirilen ‘Kan Bağışı ve Kök Hücre Örneği Toplama’ kampanyasına ev sahipliği yaptı. Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Eğitim Salonu’nda gerçekleştirilen programa, Büyükşehir Belediyesi personeli katıldı. Programda uzmanlar tarafından ‘Kan Bağışı ve Kök Hücre’ konusunda bilgilendirilen belediye personeli, daha sonra kan bağışında bulunu.

KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI YAPTI

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da kan bağışında bulunduktan sonra bir konuşma yaptı. Konuşmasında kan bağışının önemine değinen Aktaş, “Bir cana umut olmak adına kan vermek, belki de aslında birçok cana şifa olacaktır. Herkesi kan bağışına davet ediyorum. Kan vermek vücudun tazelenmesi adına da önemli bir durum. Bugün de Büyükşehir Belediye’miz bünyesinde uygulamayı yaptık. Kan bağışına bizzat ben de katıldım ve kan verdim, bundan dolayı da çok mutluyum. Hem kan bağışı hem de kök hücre ile alakalı önce bilgilendirme yapılıyor ve arzu edenlerden de bağışları alınıyor. Kampanyaya katılan tüm arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Gönlümüz arzu eder ki, hiç kimse hasta olmasın ve kaza geçirmesin ama hayatın bir gerçeği… Bu anlamda sıkıntıya düşenlere de Kızılay anında yetişiyor. Böyle güzel ve hayırlı bir organizasyona destek vermek, bu şehirde ve ülkede yaşayan herkesi mutlu ediyor. İnşallah bu kanlar birilerine şifa olsun” dedi.

GÜNLÜK KAN İHTİYACI 450 ÜNİTE

Kış aylarında kan stoklarının azaldığını belirten Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan da, “Havaların soğuması ile kan bağışları biraz daha azaldığı için, vatandaşlarımızın kış aylarında hassasiyetinin biraz daha artmasını bekliyoruz. Bursa için baktığımızda günlük asgari 450 ünite civarında kana ihtiyacımız var. Bugün de bu ihtiyacı Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki arkadaşlarımızın katkılarıyla sağlayacağımızı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

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