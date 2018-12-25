Başkan Aktaş, üniversiteli gençlerle buluştu

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Görükle’de bulunan Gençlik Merkezi’nde düzenlenen söyleşide Uludağ Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi. Söyleşide Aktaş, geçlere her imkanı sunacaklarını belirtip, "Biz sizlere en iyi, en güzel ortamları sunacağız. Sizler de kendinizi iyi yetiştirin" dedi.Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde inşa edilerek geçen aylarda hizmete alınan gençlik merkezi, renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin düzenlediği söyleşiye Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş katıldı. Başkan Aktaş, Bursa’da bulunmanın avantaj olduğunu belirterek, "Kendinize bu manada değer katacak çalışmalar yapın. Hayatınızın ilk yıllarındasınız. Okulunuz devam ediyor. Zamanında her vize ve final, benim için yeni bir üniversite sınavı gibiydi. ‘Okul biter mi?’ diye düşünüyordum. Önemli olan zamanı dolu dolu kullanmak. Bursa size katkı sağlayacak çok alternatif ve fırsat barındırıyor" diye konuştu.‘GELECEK SİZİN ELİNİZDE’İmkanların geçmişe göre daha fazla olduğunu ve geleceğin gençlerin elinde şekilleneceğini belirten Aktaş, "Tüm samimiyetimle söylüyorum, gelecek sizin elinizde. Düne nazaran imkanlarınız çok daha fazla. Fırsatlar da aynı şekilde. Biz sizlere en iyi, güzel ortamları sunacağız. Sizler de kendinizi iyi yetiştirin. Bu tür konferanslara, sosyal ve kültürel etkinliklere mümkün olduğunca katılın. Bunlardan istifade etmeye çalışın. Katıldığınız sertifika programlarının, bir gün diplomanızdan bile daha fazla işe yaradığını göreceksiniz. İşin teorisinin yanında, pratiğini oluşturmak lazım. Siz oluşturanlardan olun" şeklinde konuştu.SEMİNER SALONU AÇTIBu programın ardından Bursa Uludağ Üniversitesi’ne (BUÜ) geçen Başkan Aktaş, kendisinin finanse ettiği ‘Prof. Dr. Hüsamettin Arslan Seminer Salonu’nun açılışına katıldı. Burada kısa bir konuşma yapan Aktaş, "Seminer salonundan özellikle misafir öğrencilerin yararlandığını duyunca çok sevindim. Hocamı tekrar rahmetle anıyorum. Bugün sembolik olarak bir araya gelelim, onun adına kurdele keselim istedik. Belki rakamsal olarak büyük gözükmeyebilir, fakat işlevsel olarak hayırlı bir işe aracılık etmek beni ziyadesiyle memnun etti, duygulandırdı" dedi.Açılış törenine BUÜ Rektörü Yusuf Ulcay da katıldı. Kurdele kesimiyle hizmete giren merkezdeki tören toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

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