Başkan Aktaş üniversiteli gençlere müjde verdi

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Öğrenci Toplulukları üyesi gençlerle buluştu. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde (Merinos AKKM) gerçekleşen buluşmada konuşan Başkan Aktaş, öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri için projeler hazırladıklarını ifade edip, ‘’75 öğrencimizi Mart ayından itibaren 2 aylık sürelerde İngiltere, İspanya, İtalya ve Macaristan’a göndereceğiz’’ dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Uludağ Üniversitesi Öğrenci Toplulukları üyesi öğrencilerle Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde (Merinos AKKM) bir araya geldi. ‘Öğrenci Toplulukları Başkan Aktaş ile Kahvaltıda Buluşuyor’ temasıyla gerçekleştirilen toplantıya, Uludağ Üniversitesi’nde eğitim ve öğrenimlerini sürdüren bin 200 civarında öğrenci katıldı. Başkan Alinur Aktaş, geleceğin emanetçisi gençlere mesleki yaşamından anekdotlar paylaştığı toplantıda, altın değerinde nasihatler de verdi. Gençlerin dilek ve önerilerinin de alındığı toplantıda, kendisinin de Uludağ Üniversitesi mezunu olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, gençlerin geleceğe dair yol haritalarını şimdiden çizmelerini önerdi.

YURT DIŞI DENEYİMİ YAŞAYACAKLAR

Öğrencilerin kendilerini daha iyi yetiştirmeleri ve deneyim sağlamaları adına projeler yürüttüklerini ve belediye olarak yurt dışına öğrenci göndereceklerini belirten Aktaş, “Gençlerimizin geleceğe güzel hazırlanmaları bizim için çok önemli. Bu nedenle yeni projeler üretiyoruz. ‘Tarihi Şehirlerden Avrupa Şehirlerine’ projesi ile 75 öğrencimizi Mart ayından itibaren 2 aylık sürelerde, İngiltere, İspanya, İtalya ve Macaristan’a göndereceğiz. İlk olarak 30 kişi Mart’ta, diğer 45 kişi de Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında gidecek” diye konuştu. Program, öğrencilerle günün anısına hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

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