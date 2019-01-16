Başkan Aktaş'tan sessiz hayatlara destek sözü

Halil ÖZÇOBAN/BURSA,() - BURSA'da Sağır ve Dilsizler Derneği’ni ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, derneğin şehre değer katacak tüm etkinliklerine destek olma sözü verdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sivil toplum kuruluşlarına da zaman ayırmayı ihmal etmiyor. Son olarak beraberindeki Genel Sekreter Yardımcısı Murat Uşun ile birlikte Sağır ve Dilsizler Derneği’ni ziyaret eden Başkan Aktaş, işaret dili tercümanı yardımıyla dernek üyeleriyle sohbet etti. Tüm gelişmiş toplumlarda sivil toplum kuruluşlarının önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Aktaş, “Çünkü herkes sporda, sanatta, kültürde kendini ifade etme imkanı sahip. Bu durumda olan sağır dilsiz kardeşlerimizin dernekleşmesi, bir dernek çatısı altında toplanması önemli. Burada kalabalık olmanız bir şeyler yapmak istemenizin kanıtıdır. Ülkemizde de farklı farklı durumlarda engelli insanlarımız var. Kimisi yürüme, kimisi konuşma, kimisi duyma, kimisi zihinsel engelli. Şükürler olsun artık güçlü bir devletimiz var. Cumhurbaşkanımızın engellilerle alakalı çok güçlü hamleleri var. Artık çok daha iyi imkanlar sunuluyor, evde bakım hizmetleri veriliyor” dedi.

"YEREL YÖNETİMLER OLARAK ELİMİZDEN GELEN KATKIYI YAPARIZ"

Hayata tutunabilmek için daha fazla mücadele edilmesinin önemli olduğuna değinen Başkan Aktaş, “Siz yeter ki etkinlikler, faaliyetler yapmaya çalışın, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben elimden geleni yaparım. Bizler yerel yönetimler olarak elimizden gelen katkıyı yaparız” diye konuştu. Dernek Başkanı Şener Baş da, bugüne kadar derneğe sağladığı katkılar nedeniyle, dernek üyeleri tarafından dokunan bir kilimi hediye ederek, Başkan Aktaş’a teşekkür etti. Başkan Aktaş da günün anısına Dernek Başkanı Baş’a Bursa tablosu hediye etti.

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