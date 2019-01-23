Başkan Aktaş, Roman Orkestrası konserinde şarkı söyledi

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Muhtarlar Korosu’nun düzenlediği konserde, ‘Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası’ eşliğinde türkü söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası eşliğinde sahneye çıkan ‘Muhtarlar Korosu’, Atatürk Kongre Kültür Merkezi Orhangazi Salonu’nunda konser verdi. Konsere katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, istek üzerine sahneye çıkarak, Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası eşliğinde ‘Telgrafın Telleri’ adlı şarkıyı seslendirdi. Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa Milletvekili Atilla Ödünç’ün de katıldığı gecede, Başkan Aktaş, Koro Şefi Serkan Kiviz ve sahne alan muhtarlara çiçek hediye etti.

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