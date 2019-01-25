Başkan Aktaş Mustafakemalpaşa’daki bağlantı yolunda incelemede bulundu

BURSA Büyükşehir Belediyesi’nin yapım çalışmalarını sürdürdüğü Mustafakemalpaşa-Güllüce bağlantı yolunun 4.5 kilometrelik kısmı biterken, kalan 1.8 kilometrelik bölümde çalışmalar sürüyor. Çalışmalarla ilgili konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘’Sanayinin gelişmesiyle bu yol çok daha değer kazanacak’’ dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin dış ilçelerde yürüttüğü yol çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Mustafakemalpaşa’yı İzmir Karayolu’ndaki Güllüce Kavşaağı’na bağlayacak olan 6.3 kilometrelik bağlantı yolunun 4.5 kilometresi tamamlandı. Kalan 1.8 kilomerelik kısımdaki çalışmaları yerinde inçeleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilçenin sanayi ve tarım potansiyelinin yüksek olduğunu ifade ederek, “Şu anda ekiplerimizin çalıştığı güzergah, Paşalar ve Güllüce bağlantı yolu. Toplam 6,3 kilometrelik bu yol İzmir yolu üzerindeki Güllüce Kavşağı’na bağlantının sağlandığı bir yol. Aynı zamanda halen 30 civarında fabrikanın faaliyet gösterdiği Organize Sanayi Bölgesi’ne ulaşım buradan sağlanıyor. Büyükşehir Belediyemiz marifetiyle bu yolun 4,5 kilometrelik kısmı tamamlandı. Kalan 1,8 kilometrelik bölümde ise kışa rağmen çalışmalarımız sürüyor. Devam eden görüşmelerle sanayi bölgesine ilave olacak sanayiciler olduğunu biliyorum. Sanayinin gelişmesiyle bu yol çok daha değer kazanacak. Şimdiden hem sanayicilerimize hem de bu yolu kullanan Güllüce ve Paşalar halkımıza hayırlı olsun” diye konuştu. Başkan Aktaş’a Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan’da eşlik etti.

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