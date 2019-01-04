Başkan Aktaş gemlik sakinleriyle buluştu

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bereket Sofrası etkinliği kapsamında bu sabah Gemlik’te vatandaşlarla bir araya geldi. Sabah namazını Gemlik Merkez Asım Kocabıyık Camii’nde kılan Başkan Aktaş’a, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz eşlik etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gelenek halini alan Bereket Sofrası ziyaretleri kapsamında bu hafta Gemlikli vatandaşlarla buluştu. Sabah namazının kılınması sonrası vatandaşla kahvaltıya geçen Başkan Aktaş, gerek Büyükşehir Belediyesi, gerekse ilçe belediyeleri olarak canla başla çalıştıklarını ifade edip, “Daha da güzellikler olacak. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Eksiklerimiz, aksaklıklarımız olabilir, bunların hepsini biliyoruz. İnşallah hiçbir köy yolumuz kesinlikle asfaltsız kalmayacak. Biz istiyoruz ki şehirde ne varsa kırsal mahallelerimizin tamamında da olsun. Köyde hükümet konağı olmaz, köyde belediye binası olmaz ama ulaşımla alakalı çok güzel pırıl pırıl yolları olması lazım. Altyapısı olması lazım, arıtma tesisleri olması lazım. Köy içerisinde gezilecek düzgün kilit parkesi, asfaltı olması lazım. Üst yapısı tamamlanmış olması lazım. Bu hedefe doğru hızla gidiyoruz. İnşallah bu noktada nasıl gayretle ve heyecanla çalıştığımızı bundan sonraki süreçte de göreceksiniz” dedi. Buluşma sonrası Gemlik Belediye Başkanı Yılmaz da Aktaş’a ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

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