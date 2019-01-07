Başkan Aktaş, DHA'yı ziyaret etti

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Demirören Haber Ajansı () Bursa Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyaretle ilgili "İster iade-i ziyaret kabul edin, ister seçim öncesi bir ziyaret kabul edin; benim için önemli olan sizlerle bir arada olup, sohbet etmek" dedi. Ziyarette, Bursa Bölge Müdürü Osman Şişko ve personeli ile bol bol sohbet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, atamayla geldiği görevinde Bursa ve Bursalılar için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, "Önümüzde yerel seçimler var. Hedefim seçilmiş bir başkan olarak Bursa'ya var gücümüzle hizmet etmek" dedi. Seçim sonuçlarına ilişkin tahminini de aktaran Başkan Aktaş, "Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışı bence iki aday arasında geçecek gibi görünüyor. Zorlu bir yarış olacağı ortada. Bizim için önemli olan halkımızın kararı" dedi. Başkan Aktaş, göreve bir süre önce başlayan Bölge Müdürü Osman Şişko'ya 'hayırlı olsun' dileğinde de bulunarak, kendisine ve çalışma arkadaşlarına başarılar diledi. Ziyarette Başkan Aktaş’a, Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan ve Basın Koordinatörü Ahmet Akhan da eşlik etti.

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