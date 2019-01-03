Başkan Aktaş dernek ziyaretlerini sürdürüyor

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Anadolu Dernekleri Federasyonu’nu (BADEF) ziyaret etti. Burada konuşan Başkan Aktaş, Türkiye’nin etrafının ateş çembri olduğunu ifade edip, ‘’Etrafımızdaki Suriye, Irak, İran, Yunanistan, Bulgaristan, Kafkaslar baktığınızda her taraf ateş çemberi. Bunun için tüm değerlerimizle birbirimize sımsıkı sarılmalıyız’’ dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Anadolu Dernekleri Federasyonu’na konuk oldu. Ziyarette BADEF’e bağlı dernek yöneticileri ve üyeler hazır bulunurken, Başkan Aktaş’a Büyükşehir Belediyesi bürokratları da eşlik etti. Türkiye’nin bulunduğu bölge açısından zor bir yerde bulunduğunu ve birlik, beraberliğe ihtiyaç olduğunu vurgulayan Aktaş, “Ülkenin yüksek tansiyonun düşürülmesine ihtiyaç var. Biz ateş hattı yüksek bir bölgede yaşıyoruz. Etrafımızdaki Suriye, Irak, İran, Yunanistan, Bulgaristan, Kafkaslar baktığınızda her taraf ateş çemberi. Bunun için tüm değerlerimizle birbirimize sımsıkı sarılmalıyız. Şuan etrafımızda sorunları ve sıkıntıları olan ülkeleri inceleyin. Onları hep fitne ve fesatla böldüler farklı fraksiyonlara ayırdılar. Biz onlar gibi olmayalım” dedi. Konuşmasının ardından dernek yöneticileri ve üyelerinin sorunlarını dinleyen Başkan, misafirperverliklerinden dolayı BADEF yöneticilerine teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI