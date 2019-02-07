Başkan Aktaş. Cumalıkızık'ta kadın girişimcilerle bir araya geldi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumalıkızık Narlı Bahçe’de gerçekleştirilen programda, Bursa Esnaf Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (BEKAYDER) ile Cumalıkızık Kadın Dayanışma Derneği yöneticileriyle bir araya geldi.

Başkan Aktaş, Bursa Esnaf Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (BEKAYDER) Başkanı Hacer Özyürek ile Cumalıkızık Kadın Derneği Başkanı Şerife Uludağ’dan dernek faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. Başkan Aktaş, kadınların, her alanda artık daha güçlü olduğunun vurgulandığı toplantıda, “Bursa’da, kadınların iş hayatına katılması noktasında çok emek ve destek veren iki güzide derneğimize Cumalıkızık’ta misafir olduk. BEKAYDER Bursa Esnaf Kadınlar Dayanışma Derneği ve Cumalıkızık Kadın Dayanışma Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği bu kahvaltıda, yaptıkları çalışmalarla ve aksaklıklarla alakalı genel bir istişarede bulunduk” dedi.

Kadınlara yönelik yeni projeler

Toplumun yarısını kadınların oluşturduğunu belirten Başkan Aktaş, “Kadınlar, son yıllarda iş hayatına çok daha yoğun bir şekilde katılıyor. Cumalıkızık’ta da çok güzel örnekler var. Bu vesileyle hem Bursa’da yaşayanları hem de kentin ziyaretçilerini, Osmanlı’nın buram buram koktuğu Cumalıkızık’ı görmeye ve buranın organik lezzetlerinden tatmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Cumalıkızık’ın değerine ve kadınların özverili çabasına dikkati çeken Başkan Aktaş, “Kadınların sosyal yaşama ve iş hayatına daha yoğun bir şekilde katılması, aynı zamanda şehrimizin ve ülkemizin daha da gelişmesi anlamına geliyor. Yeni dönemde de kadınlara yönelik farklı projelerimiz olacak. Hayatın olmazsa olmazı, hepimizin annesi, yari, eşi, kardeşi konumunda olan kadınların, daha da gelişmeleri adına her zaman desteğimizi vereceğiz” dedi.

Hacer Özyürek ile Şerife Uludağ da nazik ziyaretten dolayı Başkan Aktaş’a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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