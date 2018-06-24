Başkan Akpınar oyunu kullandı

KARŞIYAKA Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi için oyunu, eşi Zehra Akpınar ile birlikte Şemikler İlkokulu'nda kullandı.

CHP'li Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, oy kullanmaya eşi Zehra Akpınar ile birlikte geldi. Oyunu kullandığı Şemikler İlkokulu'nda vatandaşların ilgisi ile karşılaşan Başkan Akpınar, Karşıyakalı seçmenler ve çocuklar ile sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Başkan Akpınar, "Bugün Türkiye’de yeni bir sürecin başladığı gündür. Demokrasinin, adaletin, huzurun ve toplumsal barışın kazanacağı bir seçim olmasını diliyorum. Artık herkes ‘tamam’ diyor. Ülkemizin geleceğinde söz sahibi olmak isteyen herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor. Çocuklarımızın geleceği için, aydınlık yarınlar için, huzur için, adalet için biz de oyumuzu kullandık. Cumhuriyet'ten ve demokrasiden asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

İZMİR, ()

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