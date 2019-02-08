Başkan Akpınar çalışanlarla buluştu

KARŞIYAKA Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, tüm birimlerin çalışanlarıyla, şantiye tesislerindeki 'birlik ve dayanışma' kahvaltısında bir araya geldi. Başkan Akpınar, "5 yıl boyunca onurumla hizmet ettim, hak yemedim, işçimin alın terini korudum. Bundan sonra da emekçi kardeşlerimle omuz omuza olmaya devam edeceğim" dedi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, hem Temizlik hem de Fen İşleri şantiye tesislerinde, işçilerle kahvaltıda buluştu. Bine yakın personelle buluşan Başkan Akpınar, 5 yıl boyunca ortaya koydukları dayanışma ve birlik mücadelesi için çalışanlarına teşekkür etti. Başkan Akpınar, kahvaltının ardından şantiye birimlerini gezerek işçilerle sohbet etti.

Görev yaptığı 5 yıllık süreçte önemli hizmetler ürettiklerini, Avrupa'ya örnek gösterilen bir kent ve belediyecilik anlayışı yarattıklarını vurgulayan Akpınar, işçinin haklarını her zaman koruduklarını ve korumaya devam edeceklerini söyledi. Belediye çalışanları Başkan Akpınar'a çiçek verdi.

'YİNE KOL KOLA OMUZ OMUZA OLACAĞIZ'

Çalışanlara seslenen Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "5 yıl önce bu onurlu göreve başladım ve 5 yıl sonunda da vicdanım rahat, başım dik ve onurlu şekilde görevimi devredeceğim. Görev sürem boyunca hakkımda hiç soruşturma açılmadı. Belediyemize hiç mülkiye müfettişi gelmedi. Hiçbir ihalemiz şaibeli olmadı. Ahlaklı şekilde belediyecilik yaptık. Bunda en büyük pay sizindir. Hepinizden Allah razı olsun, hepinize teşekkür ediyorum. Haklı mücadelemde kavga etmeye, içimdeki devrimci ruhu yaşatmaya devam edeceğim ve bundan sonra da sokakta, sizlerle omuz omuza yürüyeceğim. Hakkınızı helal edin" dedi.

İZMİR, ()

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