Başkan Akpınar, bahar etkinliklerine katıldı

KARŞIYAKA Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, önce Zübeyde Hanım Huzurevi’nde düzenlenen pikniğe, ardından da Zübeyde Hanım İlkokulu’ndaki şenliğe katıldı.

Karşıyaka Belediyesi tarafından, Zübeyde Hanım Huzurevi’nde düzenlenen ‘Bahara Merhaba Pikniği’ için bahçeye sofralar kuruldu, mangal yakıldı. 150 kişinin buluştuğu etkinliğe Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ile birlikte Karşıyaka Kaymakamı Sadettin Yücel ve Müftü İsa Gürler de katıldı. Keyifli sohbetler eşliğinde öğle yemeği yiyen huzurevi sakinleri, Başkan Akpınar'a piknik için teşekkür etti. Bol bol hatıra fotoğrafı çektirildi.

Başkan Akpınar’ın aynı gün ikinci durağı ise Zübeyde Hanım İlkokulu oldu. Sınıflar Arası Bahar Şenliği’ne katılan Akpınar, öğrencilerin ilgisiyle karşılaştı. Yüzlerce çocuk, Akpınar’ın etrafında çember oluşturdu. Öğrencilerin yarışlarını izleyen ve oyunlarına katılan Başkan Akpınar, çocukluğuna dönüp eğlenceli anlar yaşadı. Akpınar’a adını taşıyan tişört de hediye edildi.

Önce büyükleriyle ardından da çocuklarla baharın coşkusunu paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar "Baharın neşesi, mutluluğu üzerinizden eksik olmasın. Barışın ve sevginin egemen olduğu bir süreç yaşayalım. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetlerini büyüklerimizden aldık, biz de çocuklarımıza bırakacağız. Önümüzde 23 Nisan var. Bayram dolayısıyla bu hafta dünyanın dört bir yanından yüzlerce çocuğumuzu Karşıyakamızda ağırlıyoruz. Herkesi etkinliklerimize bekliyoruz" diye konuştu.

Huzurevindeki pikniğe katılan Kaymakam Sadettin Yücel de "Her yeni gün ümittir, her yeni bahar da umuttur. Dilerim bu güzel bahar ayları, tüm milletimize ve insanlığa barış ve huzur getirsin. Bir araya gelmemize vesile olan Belediye Başkanımıza ve tüm görevlilere teşekkür ediyorum" dedi.

İZMİR, ()

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