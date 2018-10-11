Başkan Akkaya ve belediye personeli kan bağışı yaptı

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR,(Konya)() - AKŞEHİR Cumhuriyet Meydanı’na kurulan Kızılay kan bağış TIR'ında, kan bağışında bulunan Başkan Akkaya ve beraberindekilere çadırda görevli olan yetkililer tarafından teşekkür edilerek bilgi verildi.

Kan bağışının bir insanlık görevi olduğuna vurgu yapan Başkan Akkaya “Her 3 ayda bir belediye personelimizle beraber kan bağışında bulunuyoruz. İnşallah bu kanlar ihtiyaç sahiplerine şifa olur. Kızılay’ın kayıt altına almaya başladığı dönemden bu yana bugün 9. kez kan vermiş oldum. Kayıt yapılamayan dönemlerde de verdiğimiz kanlar vardı. Kızılay 10 kez kan verenlere bronz madalya, 20’den sonra gümüş, 35’ten sonra da altın madalya veriyor. Bu uygulamada kan verenler için güzel bir teşvik olmuş. Aldığımız bilgilere göre Kızılay ekibi şehrimize bu gelişlerinde 350 hemşerimizden 350 ünite kan almış olacaklar. Ben bu vesileyle Akşehirli hemşerilerimi bu duyarlılıklarından dolayı kutluyor ve bu sayının daha da artmasını ümit ediyorum. Kızılay’ımızı da bu kan bağış kampanyaları ile yurtiçi ve yurt dışında afet durumlarında yaptıkları yardımlar konusunda tebrik ediyorum” dedi.

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