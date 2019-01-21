Başkan Akkaya’dan çocuklara sömestr armağanı

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR(Konya),() - AKŞEHİR Belediye Başkanı Salih Akkaya 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk yarısına girilmesi nedeniyle ilçe genelindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde takdirname alan başarılı öğrencilere tatil armağanı olarak Akşehir Belediyesi Sağlıklı Yaşam Merkezi’nden yararlanma imkanı getirdi.

Başkan Akkaya; Akşehir Belediyesi Sağlıklı Yaşam Merkezi’ni ziyaret ederek buradan yararlanan takdirname alan başarılı çocuklarla ve velileri ile görüştü. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya "Çok çalışarak başarılı bir dönem geçirip takdirname alan çocuklarımızı yarıyıl tatilinde biraz olsun eğlendirebilmek amacıyla Belediyemize ait Sağlıklı Yaşam Merkezi’nden yararlanmalarını sağlamak istedik. Bugün de ilk olarak 70 kişilik bir grup yazılmış. Grup grup, seanslar halinde çocuklarımızı belediyemizin havuzlarından yararlandırmış olacağız. Yüzme bilen çocuklarımız burada inşallah yüzmelerini daha da geliştirir, bilmeyenler içinde yüzme öğrenme noktasında bir katkı sağlar diye düşünüyorum. Tüm çocuklarımıza tatillerini en iyi şekilde dinlenerek, değerlendirerek kitap okuyarak geçirmeleri tavsiyesinde bulunuyorum. Tatil sonrası da en iyi şekilde derslerini çalışarak başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Akşehir’de bu dönem 5 bin 20 öğrencinin takdirname aldığının altını çizen Başkan Akkaya “Geçtiğimiz yıllarda takdirname ve teşekkür belgeleri alan öğrencilerimize sinemadan yararlanma imkanı sağlamıştık, bu yıl farklılık olması amacıyla Akşehir Belediyesi Sağlıklı Yaşam Merkezi’mizdeki havuzlardan yararlanma imkanı sunalım istedik. Takdirname alan her öğrencimizin gelip burada kayıt yaptırarak bu havuzlardan yararlanma imkanı olacak” dedi.

Çocuklarını Sağlıklı Yaşam Merkezi’ne getiren velilerde Başkan Akkaya’ya ve Akşehir Belediyesi’ne böyle bir imkan sağladığı için teşekkür ederek “Çocuklarımızın burada güzel aktiviteler içerisinde boş zamanlarını geçirmeleri için güzel bir uygulama olmuş. Belediyemize ve Başkanımıza çok teşekkür ederiz” dediler.