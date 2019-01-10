Başkan Akkaya'dan kar temizleme ekiplerine salep ikramı

AKŞEHİR Belediye Başkanı Salih Akkaya, kar temizliği ekiplerine salep ikramında bulundu.Akşehir Belediyesi kar temizliği ekipleri, karla mücadele çalışmaları kapsamında kaldırım, cadde ve sokaklardaki karları temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmaları yerinde takip eden başkan Salih Akkaya, şehrin çeşitli bölgelerinde çalışmalarını aralıksız sürdüren ekiplere teşekkür ederek, onlara salep ikram etti.Başkan Akkaya, "Belediyemiz bünyesinde kaldırım temizliği yapan arkadaşlarımızla beraberiz. Bu soğuk kış günlerinde sağ olsunlar arkadaşlarımızda kaldırımları temizleyerek vatandaşlarımızın yolları rahatça kullanmalarına imkan vermektedirler. Bizde bu soğukta onları yalnız bırakmayalım diye salep ikram ederek içlerini ısıtalım istedik. Kendilerine daha güzel ve sağlıklı çalışmaları için kolaylıklar diledik. Allah razı olsun bütün ekiplerimiz gerçekten gayretli bir şekilde çalışıyorlar. Bu soğuk günlerde sabah 05.00 ile 06.00 gibi kaldırım temizliği, kar kürüme çalışmaları, yol tuzlama çalışmalarına başlayarak Akşehir’imiz de ulaşımı rahatlamak noktasında gayret ediyorlar. Bugüne kadar herhangi bir sıkıntı yaşanmadan bu işi devam ettiriyoruz."dedi.

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