Başkan Akkaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

AKŞEHİR Belediye Başkanı Salih Akkaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yerel gazeteleri ziyaret ederek gazetecilerin günün kutladı.Başkan Salih Akkaya, Akşehir’deki yerel gazeteleri ziyaret ederek çalışanların gazeteciler gününü kutladı. Başkan Akkaya’ya ziyaretinda Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel’de eşik etti. Gazeteciliğin fedakarlık isteyen zor bir iş olduğunu ifade eden Akkaya “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüz kutlu olsun. Allah sağlıcakla daha nice güzel günler kutlamayı nasip etsin. Sizlere, sağlık ve başarı dileklerimizi sunuyor, Akşehir’imize güzel hizmetlerinizin devamını diliyoruz. Kar, kış demeden halkımızın gözü, kulağı ve sesi olma noktasında gösterdiğiniz gayretleriniz için sizleri tebrik ediyor tekrar gazeteciler gününüzü kutluyorum.” dedi.

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