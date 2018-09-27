Başkan Akgül’den öğrencilere aşure ikramı

ANKARA, () - MAMAK Belediye Başkanı Mesut Akgül, ilçe genelinde okulların düzenlediği aşure programlarına katılıyor.

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve Osman Yüksel Serdengeçti İmam Hatip Ortaokulu'nun düzenlediği aşure programına katılarak öğrencilerle bir araya gelerek gençlere aşure ikram etti. Muharrem Ayı’nın, tüm Müslümanların birlik ve beraberliğini, kardeşliğini daha da arttırdığını söyleyen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Vatandaşlarımız aşureyi bir vesile kılarak güzel bir dayanışma ve birliktelik sergiliyor. İdrak ettiğimiz Muharrem Ayı’nın tüm İslam âlemine huzur ve bereket getirmesini dilerim” dedi.

FOTOĞRAFLI