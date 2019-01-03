Başkan Akgül’den, Başkan Adayı Köse’ye seçim desteği

ANKARA, () - MAMAK Belediye Başkanı Mesut Akgül, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Mamak Belediyesi Başkan Adayı Murat Köse’yi makamında ağırladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, partisinin ve Cumhur İttifakı’nın Ankara’nın ilçelerindeki adaylarını açıklamasının ardından Başkan Akgül, Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse’ye seçim desteğinde bulundu. Köse’nin adaylık sürecinde yanında yer alacağını kaydeden Başkan Akgül, “Bu bir bayrak yarışıdır. Bayrağı devir alacak arkadaşımız Murat Bey inanıyorum ki görevi bırakacağımız yerden devam ederek ilçemizde güzel çalışmalara imza atacak. Üzerimize düşen görevleri yerel seçime kadar yerine getirme kararlığı içerisinde hareket etmeye devam edeceğiz” dedi.

Mamak Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Murat Köse ise, “Mesut Başkanımızın 10 yıldır ilçemize yaptığı hizmetleri takdirle takip ediyoruz. Doğma büyüme bir Mamaklı olarak değişime şahit oldum. Mamak Mesut Beyle güzel oldu. Bizimde amacımız bu güzelliğin devamı niteliğinde eserleri ilçemize kazandırmak” diye konuştu.

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