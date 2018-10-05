Başkan Akgül Ankara şampiyonu Rabia Yıldız’ı makamında ağırladı

ANKARA, () - MAMAK Belediye Başkanı Mesut Akgül, boks sporunda Ankara Şampiyonu olan Rabia Yıldızı ve Yenilmez Spor Kulübü sporcularını makamında ağırladı.

Ziyarette Mamak’ta gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimine katkı sağlayacak birçok tesisin faaliyete geçtiğini kaydeden Başkan Akgül, "Yaptığımız spor yatırımlarının meyvesini topluyoruz. Gençlerimizin elde ettiği başarılar, ilçemiz için gurur kaynağı oluyor. Rabia kızımız da o başarılı gençlerimizden biri. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

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