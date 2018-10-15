Başkan Akay, şeker pancarı tohum ıslahı derleme çalışmalarına katıldı

KAYSERİ, () - KAYSERİ Şeker Ar-Ge Merkezinde TÜBİTAK tarafından desteklenen “Şeker pancarı tohum ıslahında 2'nci yıl tohum derleme hasadına başlandığı belirtildi.

Kayseri Şeker’e ait Ar-Ge serasında ve açık alanda yürütülmekte olan 2'nci yıl şeker pancarı tohumu ıslah çalışmalarını ile çerezlik kabak çekirdeği tohum ıslahı çalışmalarını Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay yerinde inceledi. İncelemeler sonunda değerlendirmelerde bulunan Akay, " Ar-Ge Merkezimizde yapılan araştırma ve ıslah çalışmalarını Kayseri Şekerin ve çiftçimizin geleceği olarak görüyorum. Kayseri Şeker, bu sektörde kendini geliştirecek ve iddiasını gösterecekse öncelikle Ar-Ge ve Tohum konusunda kendini geliştirmesi lazım. Biz bu çalışmalarımızı sadece şeker pancarında değil diğer ürünlerde de ortaya koymaya çalışıyoruz. Ülkemizin gerek iklim gerek toprak yapısına uygun tohumlar geliştirmek için biz de bu istikamette ilerlemeye çalışacağız. Genç ve dinamik ekimimiz yanı sıra uzman bir ekibe sahip durumdayız. Ben ekibimizin de bu işte büyük bir başarıyı ortaya koyacaklarına inanıyorum "dedi.

FOTOLU