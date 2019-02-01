Başkan Akay, Kayseri Şeker üzerine düşeni yapacak

KAYSERİ, () - KAYSERİ Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, şeker sektörünün yeniden yapılanma sürecinde Kayseri Şeker'in üzerine düşeni yapacağını söyledi.

Kayseri Şeker Fabrikası 15 Temmuz şehitleri konferans salonunda şeker sektörünün içinde bulunduğu süreç yapılan toplantı ile değerlendirildi. Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 2018 yılında başlatılan Şeker Fabrikalarının özelleştirme süreciyle birlikte şeker sektörünün yeniden yapılanma süreci içerisine girildiğini söyledi. Başkan Akay, "Biz hep birlikte başarırsak şeker sektörü ayakta kalır. Biz başaramazsak şeker sektörünü ayakta tutacak başka kuruluş yoktur. O nedenle şeker sektörü ve pancar çiftçisi var olacaksa bizim çabalarımızla varlığını sürdürecek" dedi.

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