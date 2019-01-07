Başkan Akay: Çerkezköy'ün görmezden gelinen alt yapı sorununu ortadan kaldırdık

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesi Belediye Başkanı Vahap Akay, ilçede daha önceden görmezden gelinen alt yapı sorununu ortadan kaldırdıklarını söyledi.

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, ilçede vatandaşlarla bir araya gelerek, ziyaret ettiği Batı Trakyalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde görev süresince ilçeye yaptığı hizmetleri anlattı. Akay, ^yaklaşık 4,5 yıl evvel, '‘Sevdamız Çerkezköy' diyerek bir yola çıktığını belirterek, "Belediye kapısından içeri girerken parti rozetimi çıkardım ve herkesin Belediye Başkanı olacağımı söyledim. Görev sürecim boyunca herkese eşit ve ortak hizmet etme anlayışıyla çalışmış olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Kentimiz 81 ilden göç alıyor. Bu vatandaşlarımızı Çerkezköylülük bilinci ile ortak hemşericilik anlayışında buluşturmaya gayret ettik. Bizler işimiz, aşımız için bu topraklarda buluştuk. Çerkezköylülük bilincini oluşturmak ve kültürümüzü yaşatmak adına hepimizin üzerine büyük sorumluluklar düşüyor" dedi.

'YILLARCA GÖRMEZDEN GELİNEN ALTYAPI SORUNUNU ORTADAN KALDIRDIK'

Göreve geldiğinde Kızılpınar’da içme suyu hattının değiştirilmesi sonrası onarılmayan, çamur içinde yolları devraldığını söyleyen

Akay, "Bunun yanında yıllardır görmezden gelinen bir altyapı sorunu da vardı. Bir karar vermemiz gerekiyordu. Ya biz de bu altyapı sorununu görmezden gelip hemen üstyapı çalışmalarına başlayacaktık; ya da Kızılpınar’ın bu kanayan yarasına merhem olmak için altyapı sorununu ortadan kaldıracaktık. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ tarafından Kızılpınar Mahallemizde 72 kilometre kanalizasyon hattı, 4 kilometre de yağmursuyu hattı döşendi. Tüm parsel bağlantıları yapıldı. Kasım 2016’da başlayan altyapı çalışmalarını tamamladıktan sonra Kasım 2017 itibari ile başlayan yol çalışmalarımız bugün devam ediyor" dedi.

Akay, Kızılpınar Mahallesi’nde 240 sokak ve 17 caddede altyapı ve üstyapı çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu ifade ederek, "Yapılan çalışmalar sayesinde Kızılpınar Mahallesi sakinlerimiz çamurlu yollardan kurtuldu. 1 yıl önce Mahalle sakinlerimizden gelen taleplerin yüzde 95’i yollarla ilgiliydi. Bugün ise gelen taleplerin yüzde 85’i park ve yeşil alan düzenlemeleri ile ilgili. Bundan sonraki süreçte İlçe Merkezimizde 8 mahallemizde yaptığımız park ve yeşil alan düzenleme çalışmalarının aynısını Kızılpınar Mahallemizde de gerçekleştireceğiz. Diğer mahallemizde olduğu gibi Kızılpınar’da da vatandaşın olan alanları revize edip, tekrar vatandaşlarımızın kullanımına kazandıracağız" dedi.

Çerkezköy Belediyesi olarak Kızılpınar Mahallesi’ne bir de Kapalı Pazar Yeri kazandırdıklarını sözlerine ekleyen Akay, "Mevcut durumda sokaklarda kurulan Pazar, trafiği olumsuz etkilediği gibi, kirliliğe de neden oluyor. Pazarcı esnafımızı yeni Pazar yerimize yerleştirdik. Vatandaşlarımız artık daha nezih ve daha rahat bir ortamda Pazar alışverişlerini yapabiliyor. Ayrıca trafikte yaşanan sıkıntılar da ortadan kalkmış oldu" dedi.

'DAHA FAZLA OKUL YAPILMASI GEREKİYOR'

Belediyenin sorumluluk alanlarında olmayan konularda da önemli çalışmalar yapıldığını anlatan Vahap Akay, Kızılpınar Mahallesi’ndeki okullarda sınıf mevcutlarının 60’ı kaydetti. Akay, "Bildiğiniz gibi bu Milli Eğitim Müdürlüğü sorumluluğunda olan bir konudur. Fakat biz Çerkezköy Belediyesi olarak bu soruna da duyarsız kalmadık. Son 2 yılda İlçe Kaymakamlığımız ile birlikte eğitim alanında çok önemli işler yaptık. Kızılpınar Mahallemizde geçmişten günümüze kalan eğitim alanlarının hepsi sorunlu alanlar. Bu alanlardaki sorunların çözümü konusunda çalışmalarımız sürüyor. Kızılpınar Mahallemize yeni okullar yapıldı. Fakat yeterli değil. Daha fazla okul yapılması gerekiyor" diye konuştu.

'KIZILPINAR’IN BİR ÖNEMLİ SORUNU DA GÜVENLİK'

Kızılpınar’ın önemli sorunlarından birinin de güvenlik konusu olduğuna dikkat çeken Akay, "Kızılpınar ve Veliköy Mahallelerimiz Jandarma sahası içinde kalıyor. Fakat jandarma karakolu, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallemizde bulunuyor. Yaklaşık 3 yıl önce bir öneri sunduk. Kızılpınar Mahallesi’nin polis sahası içine dahil edilmesi gerektiğini ya da ilçe merkezinde bulunan Jandarma karakolunun sorumlu olduğu alana taşınması gerektiğini ifade ettik. Biz bu öneriyi 3 yıl evvel yaptık fakat bir yol kat edemedik. Yaklaşık 4 ay önce Kaymakamımızın da katkılarıyla Kızılpınar Mahallemizde bir Jandarma noktası oluşturduk. Kamera sistemi ve bina ilgili düzenlemeleri Belediye olarak biz gerçekleştirdik. Fakat yetmez. Kızılpınar ya polis sahasına dahil edilmeli, ya da jandarma karakolu buraya taşınmalıdır" diye konuştu.

'MAHALLE EVİMİZ EĞİTİM YUVASI HALİNE GELDİ'

İlki Veliköy’de açılan Mahalle Evi Projesi’nin ikinci adımının Kızılpınar Mahallesi’nde atıldığını söyleyen Akay, "Mahalle evimiz kadınlarımız ve çocuklarımız için bir eğitim yuvası haline geldi. Kadınlarımız burada komşuluk ilişkilerini pekiştiriyor, kendilerini geliştiriyor ve sosyal hayata dahil olma fırsatı buluyor. Çocuklarımız da bilgisayar odası ve kütüphanede ders çalışıp ödevlerini yapabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

'İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE VATANDAŞIMIZIN YANINDA OLDUK'

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, yaptıkları diğer çalışmaları da anlatarak, "Kapalı Pazar Yeri’ni açtık. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Kültür Merkezi temelini attık. Kentimize çok büyük miktarda yeşil alan kazandırdık. Parkları tekrar vatandaşlarımızın kullanımına kazandırdık. Cesaretle altyapı çalışmalarına başladık. Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde Kavakdere ıslah çalışmalarını tamamladık. Kentimizde eğitim açığının kapanması için elimizden gelen tüm imkanları seferber ettik. Belediye ile vatandaşlarımızı buluşturmakla ilgili sorumluluklarımızı da yerine getirdik. İyi günde kötü günde vatandaşımızın yanında olduk. Milli Bayramlarda Çerkezköy’ü bir araya getirecek çalışmalar gerçekleştirdik. Her an vatandaşımızın yanında olmaya çalıştık" diye konuştu.

