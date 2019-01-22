Başkan adayından 'Evlilik ve hac' vaadi

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,() - ÇORUM’un Mecitözü ilçesinde İyi Parti belediye başkan adayı Bülent Bora Baltacı, seçilmesi halinde kapısını açmadan makam araçlarını satacağını, maddi durumu kötü olupta evlenemeyen gençlere maddi yardım yapacağını ve yaşlıları da hacca göndereceği vaadinde bulundu.

Mecitözü Gazi Düğün Salonu Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşan İyi Parti Belediye Başkan Adayı Bülent Bora Baltacı, açıklamalarda bulundu. Baltacı Vatandaşa hizmet gelsin diye devletin tahsis ettiği bütçesiyle alınan makam aracının kapısını açmadan satıp gençlerimize ücretsiz dershane açacağım. İlçeden dershane için ile geliş gidiş yapmalarına izin vermeyeceğim.Ben görevim boyunca kendi özel aracıma binip benzinimi kendi cebinden karşılayıp kendi aracıma bineceğim" dedi.

Vaadlerini sürdüren Baltacı,"Mahallelerden oluşan bir ilçe meclisi kuracağım. El birliğiyle maddi durumu olmayan hastaları tedavi ettirip, parasızlıktan evlenemeyen gençlere maddi destek sağlayacağız. Yaşlıları hacca göndereceğim.Yardım adı altında oy alınıp satılması Mecitözü'ne yapılan en büyük hakarettir.Sizin elinizden tutmak için hangi partilisiniz diye sormayacağım. Kimin ihtiyacı var diye soracağım." ifadelerine yer verdi.