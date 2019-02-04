Başkan Adayı Öztabak, taksici oldu

YALOVA’da seçim çalışmaları kapsamında taksi duraklarını ziyaret eden AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak, vatandaş ile gerçekleştirdiği sohbet üzerine taksinin direksiyonuna geçerek yolcuyu gideceği yere kadar bıraktı.

AK Parti Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak, özellikle Yalova’nın en önemli sorunlarının başında gelen şehir içi trafik ve park sorununun çözümüne yönelik projelerini anlatmak için taksicilik yaptı. Öztabak’ı karşılarında görünce şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaşlar, ücretsiz yolculuk yapmanın da keyfini yaşadılar. Seçim çalışmaları kapsamında taksi duraklarını ziyaret eden Öztabak, direksiyon başına geçerek vatandaşlara sürpriz yaptı.

“GENÇLER, FİKİR SİZDEN DESTEK BİZDEN”

Öztabak, yoldan aldığı ve kendisini görünce şaşkınlığını gizleyemeyen genç bir yolcunun özellikle gençlerin beklentilerinin karşılanmasına yönelik talebine, hükümetin desteği ve belediye projeleriyle istihdama yönelik müjdeli haberleri önümüzdeki günlerde paylaşacaklarını duyurdu. Yalova’nın spor, sanat, teknoloji üreten kimlikli bir şehir olacağının altını çizen Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak, “Dinamik, teknolojiyi yakından takip eden ve çok farklı düşünen bir jenerasyon geliyor. Geleceğin şehirlerini yönetmek için her zamankinden çok daha fazla gençlerimizin fikirlerine ihtiyacımız var. Onlar bugünün dünyasını temsil ediyor. Enerjileri ve destekleri ile hep beraber yarını temsil etmeye geliyoruz. Gençlerin fikirlerini projelerini hayata geçirmelerinin önünü açacağız” dedi.

“BÜTÜN KALPLERİ FETHEDECEĞİZ”

Durağa dönüşte bir yolcunun daha taksi talep ettiğini gören Öztabak, bu kez rotayı Termal'e çevirdi. Kentin geleceğinin konu açıldığı yolculukta, belediye yönetiminde her yaştan her kesimin taleplerine yanıt verilerek tek taraflı yöneticiliği istemeyen vatandaşa, “Hiç kalp kırmadan bütün kalpleri fethedeceğiz. Hükümetimizin ve belediyemizin projeleri ile Yalova'mızı icraatlarımız ile gönülleri birleştirerek geleceğe taşıyacağız. Yalova’mızın yeşile, müziğe, sanata, spora, teknolojiye doyacağı, kimsenin gelecek kaygısı duymadan yeni işlere ihtiyacınız var biliyorum. Ortak akılla, sizlere hayalinizdeki Yalova'yı sunmaya geliyoruz” diyerek yanıtladı.

Öztabak, her hafta gönüllü taksicilik yaparak vatandaşlarla buluşmayı sürdüreceğini de sözlerine ekledi.



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