Başkan adayı Karaoğlu, rakibinin oyunu istedi

KAYSERİ, () - AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, CHP Melikgazi Belediye Başkanı Sema Karaoğlu'nu ziyaret etti.

Geçtiğimiz hafta AK Parti'den Melikgazi Belediye Başkan adaylığı açıklanan Mustafa Palancıoğlu, seçim çalışmaları kapsamında CHP'nin Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sema Karaoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette konuşan Mustafa Palancıoğlu, Karaoğlu’na başarı dileklerini iletti ve huzur içinde bir seçim süreci geçmesi temennisin de bulundu. CHP'nin adayı Sema Karaoğlu 'da nazik ziyarette duyduğu memnuniyeti ifade ederek AK Parti adayı Palancıoğlu'ndan kendisine oy istedi.

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