Başkan adayı Karaoğlu'ndan Vali Günaydın'a hayırlı olsun ziyareti

KAYSERİ, () - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Melikgazi Belediye Başkan adayı Sema Karaoğlu, partisinin Melikgazi ilçe teşkilatı ile birlikte Vali Şehmus Günaydın'ı ziyaret etti.

Vali Günaydın'a projeleri hakkında da bilgi veren Sema Karaoğlu, tarım ve hayvancılığın önemine değinerek, stratejik öneme sahip olan tarım ve hayvancılığın desteklenmesi gerektiğini söyledi. Aynı zamanda çiftçilik de yapan Karaoğlu, Vali Günaydın'a Isparta’da lavanta üretimi ve lavanta yağı konusundaki katkılarınızın benzerini Kayseri’de de yapacağınıza inanıyoruz dedi. Karaoğlu ve CHP Melikgazi İlçe yöneticileri, ziyarette aynı zamanda huzur ve güven içinde bir seçim süreci temennisinde de bulundu. Diğer yandan Vali Şehmus Günaydın da ziyaretten dolayı Karaoğlu ve CHP Melikgazi İlçe yönetimine teşekkür etti. Vali Günaydın, Karaoğlu'na başarı dileklerini de ileterek, "Hizmet eden her kim olursa her zaman onların yanındayız. Önemli olan ülkemizin, şehrimizin ve insanımızın mutlu olması ve hak ettikleri hizmeti almasıdır. Bu süreçte sizlere başarılar diliyorum" diye konuştu.

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