Başkan Adayı Büyükkılıç Akkışla'da

KAYSERİ, () - AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, yerel seçim çalışmaları kapsamında Akkışla ilçesini ziyaret etti.

Yaklaşan yerel seçim öncesi AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç çalışmalarına hız verdi. İlçe ziyaretleri kapsamında Milletvekili İsmail Emrah Karayel'le birlikte Akkışla ilçesini ziyaret eden Başkan aday Büyükkılıç, "Akkışla'mızın gönlü ak, bu kadar soğuğa rağmen vatandaşlarımızın bizi yalnız bırakmaması AK Partiye olan teveccühü gösteriyor. Biz kendilerini seviyor ve onlara minnet duyuyoruz. Akkışla’mızı her yönü ile tanıyoruz. Mazeret üretmeyeceğiz. Hizmet üreteceğiz. Büyükşehir Belediyemizin tüm imkânlarını ilçemize sunacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

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