Başkan adayı Böcek'ten Alanya ve Kaş ziyareti

ANTALYA, () - CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, doğudan batıya ziyaretlerde bulundu. İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez'in aday tanıtım törenine katılan Muhittin Böcek, pazar günü Kaş'ın Kınık Mahallesindeydi.

Hafta sonu güne CHP Manavgat Belediye Başkan Adayı Şükrü Sözen ile birlikte esnaf ziyaretleriyle başlayan Muhittin Böcek, ardından Alanya'da aday tanıtım törenine katıldı. İYİ Parti İlçe Başkanlığı binası önünde yapılan törene CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Aydın, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı ve Feridun Bahşi, CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı, İYİ Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, CHP Gazipaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Yılmaz, İYİ Parti Gündoğmuş Belediye Başkan Adayı Sultan Çetin de katıldı.

ALANYA'DAN BÖCEK'E TAM DESTEK

Başkan adayı Muhittin Böcek, “Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz dedikleri gibi, Gazipaşa'dan Kaş'a kadar bütün vatandaşlarımıza umut olmuşuz. Alanya'daki sorunların hepsini biliyoruz. Göreve gelirsek esnafın yüzü gülecek, herkesin yüzü gülecek" dedi.

KINIKSPOR'A MADDİ MANEVİ DESTEK

Tören sonrası bir dizi ziyaretle Alanya programını tamamlayan Başkan Böcek, pazar günü Kaş'ın Kınık Mahallesi'nde deve güreşlerine katıldı. Kınık 2. Deve Güreşleri etkinlik alanında vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılanan Muhittin Böcek, Kınıkspor yararına düzenlenen etkinliğe maddi destekte bulundu. Başkan Böcek, ardından Kaş CHP İlçe Başkanı Mehmet Vural Arıkan, Kaş İYİ Parti İlçe Başkanı İsmail Şahyılmaz ile Ova Mahallesi Göl Mevkiinde şiddetli yağış nedeniyle zarar görmüş seraları gezdi.

Ova Mahallesi'nde 1500 dönüm seranın zarar gördüğünün ifade edildiğini dile getiren Başkan Böcek, çiftçilerle tek tek konuşup, onlara destek olacaklarını söyledi. Başkan Böcek, ardından beraberindeki heyetle birlikte Kaş Kınık Toptancı Halini ziyaret etti. Burada 'Efe' lakaplı Kınık Mahalle Muhtarı Ramazan Örge tarafından karşılanan Başkan Böcek, son yıllarda artan sebze-meyve fiyatlarından üreticiden tüketiciye herkesin yakındığını kaydetti. Başkan Böcek, pamuğu dahi ithal eden Türkiye'nin, kendine yeter ülkeler listesinden artık çok uzakta olduğunu dile getirdi.

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