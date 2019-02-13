Başkan Adayı Böcek, Semih Esen'i ağırladı

ANTALYA, () - CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Semih Esen'i makamında ağırladı. Başkan Adayı Böcek, “'Biz birlikte yaparız' dedik ve yola birlikte çıktık" diye konuştu.

CHP, geçen hafta sonu Ankara'da yapılan Aday Tanıtım Toplantısı ile Türkiye genelinde seçim startını resmen verdi. CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek de Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Semih Esen ile birlikte CHP Konyaaltı İlçe Başkanı Onur Duruk, İlçe Kadın Kolları Başkanı Gürnur Amca ve Belediye Meclis Üyelerini makamında kabul etti.

'BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE KAZANACAĞIZ'

“Böylesi bereketli bir günde bir aradayız" diyerek sözlerine başlayan Başkan Adayı Muhittin Böcek, şöyle konuştu:

“Millet İttifakı ortağımız ile birlikte hayırlısıyla 19 ilçede belediye başkan adaylarımızı belirledik. 20 yıllık hizmet ettiğimiz Konyaltı'nda önceki dönem partimizin il başkanlığı görevini de yapmış olan Semih Esen arkadaşımız, Konyaaltı Belediye Başkan Adayı olmuştur. Bizim geçmiş dönemlerle hesabımız yoktur. Bu gün ülke genelinde partiler üstü bir yarış var. Antalyamız'da Gazipaşa'dan Kaş'a kadar çalışacağız. Bu Konyaaltı için de böyledir. Mevlana'nın 'Dün dünde kaldı cancağazım bu gün güzel şeyler söylemek lazım' dediği gibi, Konyaaltı'nı kale gibi görmemek lazım. Bu Muratpaşa içinde de geçerlidir. Birlik ve beraberlik içinde, hemşehrilerimizin de desteğiyle Antalyamızda başarıya ulaşacağımıza inanıyorum."

'BÜYÜKŞEHİR'İ VE ANTALYA'YI KAZANACAĞIZ'

Misafirperverliği için Başkan Böcek'e teşekkür ederek sözlerine başlayan Semih Esen, “Bütün herkese kardeş olduğumuzu gösterdik. Sizin de ifade ettiğiniz gibi zaman zaman iletişimimizin zayıflamasından kaynaklı birtakım durumlar yaşadıysak bile özünde bizler yoldaşız. Bizler kardeşiz bunu göstermiş olduk. Yaşamımız boyunca bunun kararlılığını ben biliyorum siz biliyorsunuz, bu her zaman böyle olacaktır. İl başkanlığı dönemimde hep beraber çalıştık. Meclis toplantılarını beraber yönettik. O dönemde de son derece uyumlu bir çalışma yapmıştık. Başkanımızla da ne bir partilinin ne de benim olması gerekenin dışında ne konuşmamız ne davranışımız olmamıştır. Büyük bir telaş içinde. Özellikle Antalya için son derece telaşlılar. Antalya'yı CHP'nin kalesi yapmamıza, Büyükşehir Belediyesi'ni Başkanımız Muhittin Böcek'in kazanmasına engel olamayacaklar. Bu girişimler kendi siyasi hayatlarında da hatıra olarak yerini alacaktır" dedi.

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