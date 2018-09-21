Başkan Acar: Tek kuruş borcumuz yok

Tahsin BAYTAR/DİNAR, () - DİNAR Belediye Başkanı Saffet Acar, göreve geldiklerinde belediyenin elektrik ve çeşitli borçlar adı altında 26 milyon lira borcu bulunduğunu belirterek, "Bütün borçlarımızı ödedik. 25 milyon liralık yatırım yaptık ve tek kuruş borcumuz yok" dedi.

Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, Suçıkan Park Tesisinde düzenlediği toplantıda, belediye yatırımlarını anlattı. Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Rafet Şimşek, Yazı İşleri Müdürü Serkan Utku, Zabıta Müdürü Hasan Hüseyin Sarı, Fen İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçoğlu, Muhasebe Müdürü Mehmet Ali Özel, İmar Müdürü Yusuf Narin Atölye Amiri Mehmet Yıldız, Basın Müdürü Halkla İlişkiler Müdürü Çağrı Kaya katıldı.

Belediye Başkanı Saffet Acar, belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Yapılacak yatırımlar hakkında da bilgi veren Başkan Acar, göreve geldiklerinde belediyenin ciddi bir borcu bulunduğunu, araçlar için mazot ve benzin dahi bulunmadığını söyledi. Belediyenin elektrik ve çeşitli borçlar adı altında 26 milyon TL borç da bulunduğunu belirten Başkan Acar, "Şimdi kimseye borcumuz yok. Ekonomik olarak geldiğimiz nokta, bütçe gerçekleşme oranımız yüzde 106'dır. Bütçemiz fazla verdi" dedi.

Belediyeye ait taşınmazların satışından elde toplam 4 milyon 980 bin TL elde edildiğini, Devlet Malzeme Ofisinden (DMO) 4 milyon 54 bin TL'lik araç satın aldıklarını kaydeden Başkan Acar, "Yani sattığımız yerlerin parası neredeyse araçlara gitti. Bunun yanında kamulaştırmaya çok para harcadık" dedi.

25 MİLYON TL'LİK YATIRIM YAPILDI

Başkan Saffet Acar, şu ana kadar 25 milyon TL'lik bir yatırım yapıldığını, bu yatırımlardan 5 milyon TL sinin kilitli parke taşı, 11 milyon 100 bin TL'sinin asfalt olduğunu söyledi. 82 oyun parkının yanı sıra ilçenin birçok eksiğinin giderildiğine işaret eden Başkan Acar, "57 belediye personeli emekli edildi. Belediyemiz 3,5 milyon TL kıdem tazminatı ödedi. Her ne kadar belediye ait olan yerleri satmış olsak da tam 5 katı fazlası yatırım yapıldı" diye konuştu.

'BELEDİYE AYAĞI OLMADAN HİÇBİR ŞEY YAPILAMAZ'

Belediye Başkanı Saffet Acar ilçede yapılaşmanın önünü açtıklarını ve bu sayede ilçeye 11 müteahhit tarafından çeşitli özelliklerde evlerin yapıldığını söyledi. Mücavir alan içerisinde belediye ayağı olmadan hiçbir şeyin yapılamayacağını da söyleyen Başkan Acar, şöyle konuştu:

"Belediyemiz ilçeye bir yatırım yapılacağı zaman, bu yatırımın imar, emlak, ruhsat, kanalizasyon, su, yol ve diğer bütün yapılması gereken işlemleri yapıyor. Dolayısıyla hiç kimse belediyeyi yok sayamaz. Belediye ayağı olmadan ilçede hiçbir iş yapılamaz."

'YENİ YATIRIMLARIMIZ VAR'

Dinar Belediyesi olarak yeni yatırımların da başladığını belirten Başkan Acar, yeni hastane yoluna ışıklı yol yapım çalışmalarının başladığını, Kredi ve Yurtlar Kurumu yolunda ise duble ve ışıklı olmak üzere yol çalışmaları yapıldığını kaydetti.

'MAHALLE SAYISI AZALACAK'

Belediye Başkanı Saffet Acar, mahalle sayısının da azalacağını, ancak bu çalışmanın bu döneme yetişmeyeceğini kaydetti.

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