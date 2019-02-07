Başkan Acar'dan hayırlı olsun ziyareti

Tahsin BAYTAR/DİNAR, () - AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde Millet İttifakı belediye başkan adayı Saffet Acar, Cumhur İttifakı belediye başkanı adayı Nihat Sarı'yı seçim bürosunda ziyaret etti.

Belediye Başkanı Saffet Acar'ı ve beraberindeki CHP İlçe Başkanı Mevlüt Er, İYİ Parti İlçe Başkanı Raif Öztürk ve yönetim kurulu üyelerini, Cumhur İttifakı belediye başkan adayı Nihat Sarı ve MHP İlçe Başkanı Mustafa Karahan, Ak Parti İlçe Başkanı İdris Er ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Nihat Sarı yaptığı konuşmada, "Bizleri ziyaret ederek onurlandıran Belediye Başkanımız Saffet Acar'a teşekkür ediyorum. 31 Mart seçimlerinin demokratik ve kazasız belasız geçmesini temenni ederim. Sonuç ne olursa olsun kazanan Dinar'ımız olsun" dedi.

Belediye Başkanı Saffet Acar ise "Her şeyden önce Dinar diyoruz, Dinar'da hizmetle alakalı elimizi taşın altına koyduk. Nihat Sarı'yı adaylığı dolayısıyla kutluyorum. Dinar her şeyin en güzeline layık. Dinar'a hizmet edeceğiz. Hizmet için yarışacağız. Sonuç ne olursa olsun bizler bu yolda bu taşın altına elimizi koymuş insanlarız" dedi.

Konuşmaların ardından İYİ Parti İlçe Başkanı Raif Öztürk, başkan adayı Nihat Sarı'ya çiçek vererek adaylı için tebrik etti.

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